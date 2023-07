L’équipe d’Algérie affrontera le Sénégal en mois de septembre

La sélection nationale va bel et bien affronter, en amical, une équipe africaine lors du prochain stage du mois de septembre. En effet, il s’agit du Sénégal. Le match amical aura lieu à Dakar.

Lors de la conférence de presse d’après-match Algérie-Tunisie (1-1), le sélectionneur national Djamel Belmadi a affiché son envie d’affronter une sélection africaine lors du prochain regroupement du mois de septembre. Il voudrait bien en profiter pour commencer à préparer la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

La fédération algérienne de football n’a pas tardé à trouver un sparring-partner. En effet, il s’agit du Sénégal. « La Fédération algérienne de football et son homologue Sénégalaise ont convenu d’organiser un match amical entre les sélections des deux pays le mardi 12 septembre 2023, à 19h, soit 20h heure algérienne ». A annoncé la FAF sur son site officiel.

« Il s’agit-là d’une belle affiche qui mettra aux prises les deux derniers champions d’Afrique (2019 et 2021) qui ne sont plus croisés depuis la finale de la CAN TotalEnergies le 19 juillet 2019 au Caire ». Ajoute la FAF.

Où se jouera le match ?

Le match amical Algérie-Sénégal aura lieu à Dakar, au stade Abdoulaye Wade, ajoute la FAF. Un somptueux stade de 50.000 places, qui a été inauguré en février 2022.

Il faut dire que le match amical face aux Lions de la Teranga sera un sérieux test pour les Fennecs face à l’une des meilleures sélections du continent africain. Ce sera un match amical, certes, mais aux allures d’un match officiel.

« Sénégal – Algérie constituera pour les Verts une nouvelle étape dans le cadre de leur préparation pour la prochaine CAN-2023. Ce sera aussi l’occasion de préparer le début des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, dont les deux premières journées sont prévues au mois de novembre prochain ». Ajoute la première instance du football algérien.