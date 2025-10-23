L’équipe d’Algérie affrontera cette sélection en novembre (officiel)

L’équipe d’Algérie tient son premier match amical en mois de novembre. Il s’agit du Zimbabwe. Un second match amical devrait se jouer face à l’Arabie Saoudite, en attendant une confirmation.

Vladimir Petkovic veut profiter pleinement de la trêve internationale du mois de novembre pour affiner les automatismes de sa bande et corriger les insuffisances constatées lors des dernières sorties des Verts. L’objectif du sélectionneur est clair : préparer dans les meilleures conditions possibles la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un rendez-vous majeur pour lequel l’Algérie nourrit de grandes ambitions.

Durant cette période sans compétition officielle, le technicien bosnien prévoit un travail approfondi, aussi bien sur le plan tactique que mental. Il souhaite renforcer la cohésion du groupe, essayer d’autres variantes de jeu et accorder du temps à des joueurs susceptibles d’intégrer la liste définitive pour la CAN.

Algérie – Zimbabwe confirmé, en attendant l’Arabie Saoudite

Lors de la prochaine fenête internationale, il y aura deux matchs amicaux au menu. La Fédération algérienne de football a officialisé le nom du premier adversaire des Verts : il s’agit du Zimbabwe.

C’est la Fédération zimbabwéenne de football qui a annoncé l’information sur son site officiel. Cependant, elle n’a communiqué ni la date ni le lieu de la rencontre. Apparemment, elle devrait avoir lieu en Algérie. En revanche, du côté de la FAF, on n’a encore rien annoncé.

Ce sera sans doute un très bon test pour les Verts, à l’issue duquel Vladimir Petkovic compte en tirer de riches enseignements.

Quant au second match amical lors du stage du mois de novembre, ce serait probablement l’Arabie Saoudite. Il y a quelques jours, le sélectionneur saoudien Hervé Renard a confirmé les négociations entre les Fédérations des deux pays. Reste à savoir si elles parviendront à un accord dans les jours à venir.

Classement FIFA : L’équipe d’Algérie fait un bond

Le nouveau classement FIFA du mois d’octobre a confirmé la belle progression de l’équipe nationale d’Algérie. Grâce à leurs victoires face à la Somalie (3-0) et à l’Ouganda (2-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Fennecs gagnent trois places et occupent désormais la 35ᵉ position mondiale. Cette évolution positive témoigne de la bonne dynamique du groupe dirigé par Vladimir Petkovic, même si le contenu des matchs reste perfectible.

Sur le plan continental, l’Algérie se maintient toutefois à la quatrième place en Afrique, derrière le Maroc, le Sénégal et l’Égypte, ce qui illustre la forte concurrence sur la scène africaine. Le Maroc, quant à lui, recule d’un rang et se classe désormais 12ᵉ mondial, tandis que le Sénégal reste stable à la 18ᵉ place. L’Égypte, de son côté, poursuit sa progression avec un bond de trois rangs, occupant la 32ᵉ position.

Au niveau mondial, l’Espagne reprend la tête du classement devant l’Argentine et la France. Pour les Fennecs, cette montée de trois places représente un signe encourageant à l’approche de la CAN 2025. Elle traduit la reconnaissance d’un travail cohérent et ravive l’espoir de voir l’Algérie retrouver son statut de grande nation du football africain.