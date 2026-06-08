L’équipe d’Algérie à pied d’œuvre à Kansas City : Mahrez évoque le match face à l’Argentine

C’est dans la nuit de dimanche à lundi que l’équipe d’Algérie a atterri à Kansas City, aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde 2026. Le compte à rebours pour le grand rendez-vous planétaire de football a déjà commencé.

Comme il fallait s’y attendre, la délégation algérienne a eu droit à un accueil chaleureux dès son arrivée à la ville américaine. Malgré une arrivée tardive et des conditions météorologiques marquées par la pluie, cela n’a pas empêché des centaines de membres de la communauté algérienne de se mobiliser en nombre pour accueillir les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez.

En effet, les supporters ont créé une ambiance exceptionnelle à l’arrivée des joueurs en bus, au rythme des youyous et des chants « One, two, three, viva l’Algérie ». Le drapeau national était largement présent dans les rues de Kansas City, comme témoignent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

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Support inconditionnel de la Diaspora Algérienne

Un grand nombre de voitures ont également escorté le bus de l’équipe nationale dans un cortège festif jusqu’au lieu de résidence, illustrant l’attachement profond de la diaspora algérienne aux « Verts » et sa volonté de les soutenir lors de ce grand rendez-vous mondial.

Par ailleurs, l’on s’attend à l’arrivée de nombreux autres supporters venus des quatre coins du monde dans les prochains jours, afin d’encourager les hommes de Vladimir Petković et les aider à réaliser un parcours honorable.

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Premières impressions de Riyad Mahrez

Riyad Mahrez était le seul joueur de l’équipe d’Algérie à avoir livré ses impressions suite à l’arrivée des Verts à Kansas City. Il a notamment parlé de la première sortie face à l’Argentine. Un match choc très attendu par les supporters algériens.

« Ce sera un très bon match, mais nous l’aborderons comme n’importe quelle autre rencontre de la compétition, avec beaucoup de concentration et l’envie de bien faire », a-t-il déclaré.

Le capitaine de la sélection nationale a également souligné que le groupe dispose encore de plusieurs jours pour peaufiner sa préparation avant le coup d’envoi du Mondial:

« Nous avons encore une semaine pour travailler et préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions. Nous sommes prêts et nous verrons ce qui se passera sur le terrain », a-t-il ajouté.

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