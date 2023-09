L’équipe d’Algérie a perdu une place au nouveau classement FIFA du mois de septembre 2023

L’équipe d’Algérie a perdu une place au nouveau classement FIFA. Elle occupe la 33e place. Elle est quatrième au classement africain, et troisième sur le niveau arabe.

C’est ce matin que la FIFA a dévoilé le nouveau classement du mois de septembre. Hélas, l’équipe d’Algérie a perdu une place. En effet, elle occupe la 34e place, derrière le Maroc, la Tunisie et le Sénégal.

On s’attendait à ce que la victoire face au Sénégal (1-0), en amical, allait permettre à la bande à Djamel Belmadi de faire un bond au classement FIFA. Mais, visiblement, le faux pas concédé face à la Tazanie à Annaba (0-0), dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2023 lui a couté cher. Mais le plus important, c’est qu’elle figure toujours dans le top 5 africain.

4e en Afrique et 3e sur le niveau Arabe

Dans le nouveau classement FIFA, le Maroc reste en tête sur le niveau africain (13e mondial). Il est suivi du Sénégal (20e mondial) et la Tunisie (29e mondial) et enfin l’Algérie (34e mondial).

Sur le niveau Arabe, la sélection nationale est à la 3e place après le Maroc et la Tunisie. On espère que les Verts puissent gravir des échelons à l’occasion de la prochaine trêve internationale. Le prochain stage du mois d’octobre sera ponctué, rappelons-le, par les deux matchs amicaux face au Cap Vert et à l’Egypte, respectivement le 12 octobre à Constantine et le 16 octobre à Abu Dhabi.

Par ailleurs, et sur le niveau international, l’Argentine reste en tête du classement FIFA. Elle est suivie de la France et le Brésil. L’Angleterre (4e), la Belgique (5e), la Croatie (6e), les Pays-Bas (7e), le Portugal (8e), l’Italie (9e) et enfin l’Espagne (10e) complètent le top 10.