L’équipe algérienne de hockey remporte le tournoi international Dream Nations Cup aux USA

L’équipe nationale de hockey sur glace d’Algérie a triomphé lors de la Dream Nations Cup, tenue au New Jersey, aux États-Unis.

En effet, les joueurs de hockey algériens ont accompli un exploit remarquable en remportant un premier titre symbolique pour ce sport encore peu reconnu et médiatisé en Algérie. L’édition de cette année a réuni la participation de l’Égypte, de l’Arménie, du Mexique, de l’Amérique centrale et de la sélection Indigenous. Malgré une compétition intense, la sélection algérienne est parvenue à décrocher la victoire finale.

Le Comité Olympique Algérien a adressé ses félicitations à l’équipe d’Algérie pour cette performance exceptionnelle.

Thank you to everyone who supported us throughout the #DreamNationsCup, you are part of the team, without you we are nothing 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/VWd55uTn75

