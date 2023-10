L’époux d’Amira Riaa et Fayçal El-Mignon en sélection nationale avec Ziani et Taïder

L’influenceur, ancien joueur du CRB et époux de l’influenceuse Amira Riaa, Abdefettah Bourzama, ainsi que le chanteur algérien et actuel joueur du SC Montréal, Fayçal El-Mignon, ont été retenus en sélection nationale pour prendre part à la Coupe du Monde du Mini Football aux Émirats Arabes Unis. Ils évolueront avec d’anciens internationaux comme Karim Ziani et Safir Taïder.

L’équipe d’Algérie va participer à la quatrième édition de la Coupe du Monde de Mini Football qui se déroulera aux Emirats Arabes Unis. Elle a hérité du groupe C, avec la République du Tchèque, l’Ukraine et la Thaïlande.

La liste des joueurs qui représenteront la sélection nationale lors du tournoi a été marquée par la convocation du célèbre chanteur algérien, Kamel-Eddine Massaoudi-Raïssi, plus connu sous le nom de Fayçal El-Mignon. Ce dernier devient footballeur depuis qu’il vit au Canada et évolue actuellement au SC Montréal. « J’ai été convoqué en sélection nationale pour la Coupe du Monde de Mini Football aux Emirats Arabes Unis. Inchalah, on va honorer notre pays ». A-t-il écrit sur son compte Instagram.

La liste des joueurs retenus a été également marquée par la convocation d’Abdelfattah Bourzama. Ancien joueur du CRB et actuellement influenceur, connu sous le nom de « Touha », il est l’époux de l’influenceuse Amira Riaa.

Les concernés évolueront avec les deux anciens internationaux algériens, Karim Ziani et Safir Taïder, ainsi qu’anciens footballeurs, entre autres, Ramzi Bourekba.

Le Mini Football, une variation de foot en pleine expansion en Algérie

Variation du foot-five, le Mini Football se joue à 6 contre 6. Cette version appelée aussi 6 sided football est en pleine vogue. La World Minifootball Federation (WMF), créée en 2008, ne fait que s’agrandir.

Assez bien implanté en Tunisie, le Minifootball commence à se frayer un chemin en Algérie. En avril dernier s’est tenu à Constantine le tout premier congrès de la Confédération Africaine de Minifootball.

À noter que la Coupe du Monde de Mini Football a commencé aujourd’hui le 26 octobre. Elle se déroule à Ras Al-Kheima, aux Émirats Arabes Unis, et s’étalera jusqu’au le 4 novembre prochain. Un tournoi international qui comprend la participation de 32 pays.