L’entreprise algérienne BELUX veut éclairer les villes africaines

La société algérienne spécialisée dans l’éclairage Belux est une entreprise résolument engagée dans le processus de transition énergétique et dans le projet de concevoir les villes de demain ; des villes intelligentes, connectées et durables.

À ce titre, Belux a participé, au mois de septembre 2023, au Salon Innopolis Expo de Paris dédié aux innovations qui transforment les villes. C’était la première fois qu’une entreprise du Maghreb spécialisée dans l’éclairage expose ses produits en France.

La participation de Belux à cette exposition confirme aussi son envie de pénétrer le marché africain, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et qui consiste à inciter les entreprises algériennes à conquérir l’Afrique.

Belux accompagne les transformations démographiques et climatiques en Afrique

Lors des échanges qui ont eu lieu en marge de l’exposition, Belux Eclairage a eu l’occasion d’exposer son projet et sa vision pour aider les villes africaines à faire face aux transformations démographiques, sanitaires et climatiques qui les traversent.

En effet, avec la montée des températures, surtout en été, les gens risquent d’investir plus longtemps l’espace public nocturne. Dès lors, il est nécessaire de réfléchir à concevoir des espaces ludiques et sportifs innovants qui respectent les valeurs environnementales.

Dans cette optique, Belux va bientôt fabriquer en Algérie des produits innovants — respectueux de l’environnement et de la biodiversité — qui seront destinés au marché local et africain.

Quel est le rôle de l’éclairage public dans la lutte conte le réchauffement climatique ?

Dans la bataille contre le réchauffement climatique, un allié souvent négligé émerge avec éclat : l’éclairage écoénergétique. Alors que les projecteurs se tournent vers des solutions durables pour atténuer les effets dévastateurs des émissions de gaz à effet de serre, l’éclairage devient un acteur clé dans la réduction de notre empreinte carbone.

Les technologies modernes, telles que les ampoules LED à faible consommation d’énergie, se positionnent comme des armes cruciales dans cette lutte. En éliminant progressivement les ampoules à incandescence énergivores, l’éclairage intelligent s’impose comme un moyen efficace de réduire la consommation d’électricité et, par extension, les émissions de CO2.

Cependant, le rôle de l’éclairage va au-delà de la simple transition vers des technologies plus vertes. Les éclairages publics et urbains, en utilisant des sources lumineuses qui émettent moins de chaleur, peuvent également contribuer à la diminution des îlots de chaleur urbains.

De plus, la conception réfléchie des espaces éclairés favorise une utilisation plus efficace de l’énergie et encourage l’adoption de modes de vie durables.