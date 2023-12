L’entrepreneuse algérienne Noor Abdi brille dans le monde de l’électricité bâtiment

Dans un geste audacieux et novateur, Abdi Noor el Dounia, une businesswoman algérienne de 21 ans, suscite l’admiration avec ses prouesses entrepreneuriales. La jeune femme, qui est à la tête de « Kahraba Center », se distingue dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes : l’électricité bâtiment.

Kahraba Center, la 1ʳᵉ entreprise en électricité bâtiment dirigée par une femme algérienne

Malgré son jeune âge, Noor el Dounia a déjà conquis d’importants contrats, notamment la fourniture d’onduleurs et de blocs de secours pour le stade de Baraki, des projecteurs pour le métro d’Alger, ainsi que du matériel et du câblage électrique pour le centre commercial Garden City.

Le parcours exceptionnel de Noor débute à l’âge de 17 ans, où elle se lance dans le monde du professionnel avec pour seul bagage académique son baccalauréat. Elle entame sa carrière en tant que commerciale, gravissant rapidement les échelons pour devenir directrice marketing à moins de 25 ans.

Malgré les défis rencontrés en tant que femme entrepreneure, Noor a réussi à s’imposer dans l’univers exigeant de l’électricité bâtiment et à gagner la confiance des clients. Son entreprise prospère actuellement, et elle jongle habilement entre l’Algérie, la France et la Turquie pour promouvoir ses activités.

D’entrepreneuses à influenceuse, Noor el Dounia exploite ses multiples talents

En parallèle de sa carrière remarquable, Noor est également une influenceuse, comptant une communauté de plus de 316 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Si elle s’est concentrée sur sa carrière ses 4 dernières années, Noor a également mis un point d’honneur à se former dans divers domaines : photographie, vidéographie, marketing digital, infographie, domotique…

Aujourd’hui, Noor aspire à développer la production locale et envisage même d’exporter les produits algériens à l’étranger. Pleine d’ambition, elle souhaite diversifier ses activités en explorant des marchés innovants, tel que celui des crypto-monnaies. Noor el Dounia incarne le dynamisme et la détermination de la jeunesse entrepreneure en Algérie, et plus particulièrement de l’entrepreneuriat féminin qui est en pleine expansion.