L’entraineur égyptien, Hossam Hassan, viré pour avoir insulté un joueur algérien

L’entraineur du club égyptien Al-Masry, Hossam Hassan, se fait virer de son poste. La raison ? C’est tout simplement pour avoir insulté son joueur algérien, Abderrahim Deghmoum en l’occurrence.

Lors du dernier match face à Assouan, Al-Masry était mené au score de trois buts à un en première mi-temps. Furieux contre la mauvaise prestation de son équipe, l’entraineur Hossam Hassan s’en est pris à tout le monde, notamment le joueur algérien Abderrahim Deghmoum. Et pourtant, ce dernier a débuté le match à partir du banc des remplaçants.

Après le match, l’ancien attaquant de l’ES Sétif s’est plaint à la direction du club égyptien contre son coach. « Je demande la résiliation de mon contrat après ce qui s’est passé avec l’entraineur Hossam Hassan à l’issu du dernier match face à Assouan. Il s’en est pris à moi et m’a sermonné avec des mots mal-placés. Alors, je lui ai répondu : « Je ne suis pas ton chien », et d’ajouter : « Je m’en remets à Dieu » ». S’est adressé à la direction d’Al-Masry.

La plainte de trop de Deghmoum

Il faut dire que la plainte du joueur algérien était la goutte qui a fait déborder le vase. En effet, la direction d’Al-Masy a pris une décision forte, en limogeant le technicien égyptien, qui a fait l’objet de plusieurs plaintes de la part de ses joueurs.

« Vu les dépassements, injustes, inadmissibles et injustifiés de l’entraineur Hossam Hassan et le directeur de la section football Ibrahim Hassan, leurs insultes envers le conseil d’administration du club devant les joueurs lors de la mi-temps et après le match face à Assouan, et vu les plaintes des joueurs pour maltraitance de la part de leur entraineur (…) le conseil d’administration d’Al-Masry a décidé, à l’unanimité, de limoger Hossam Hassan ». A écrit le club Al-Masry sur son site officiel.

Aux dernières nouvelles, l’entraineur controversé a porté plainte contre son désormais ex-club employeur pour diffamation.