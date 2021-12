L’entraineur du Soudan met sa défaite sur le dos de 2 Fennecs

À l’occasion de la première rencontre footballistique des Fennecs dans la Coupe Arabe déroulée au Qatar, ces derniers ont su gérer le match, offrant ainsi une magnifique victoire au public algérien.

En effet, les hommes de Bougherra ont fait un excellent match, aujourd’hui 1e décembre au stade de Doha, où ils ont réussi à faire trembler les filets de l’équipe adverse, la sélection soudanaise, quatre fois, dont trois fois lors de la première mi-temps.

Le tout premier but a été signé par l’attaquant Baghdad Bounedjah, après une sacrée passe décisive de son coéquipier Hillal Soudani.

Ce dernier a également fait sa touche en inscrivant le quatrième et dernier but de la rencontre, et ce, une minute seulement après le début de la deuxième mi-temps.

Hubert Velud fait l’éloge des Verts

À cet effet, le sélectionneur de l’équipe soudanaise, le Français Hubert Velud, a fait l’éloge de la sélection algérienne, notamment les deux joueurs, Soudani et Bounedjah.

« Notre équipe n’était pas physiquement à la hauteur lors du match aujourd’hui », a déclaré ledit entraineur après la défaite de son équipe face à l’Algérie.

« Les deux ailiers de l’équipe nationale algérienne nous ont créé beaucoup de problèmes tout au long de ce match », affirme-t-il.

Par ailleurs, Hubert Velud a ajouté : « nous avons rencontré de grandes difficultés face à cette équipe forte. Sachant que nous avons souffert lors de nos préparatifs précédents à cause de problèmes politiques dans le Soudan ».