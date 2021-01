L’ENIEM de Tizi Ouzou reprend ses activités

L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) reprend aujourd’hui son activité, après plus d’un mois d’arrêt technique des activités en raison des contraintes financières et d’une rupture de stocks de matière première

La direction de l’entreprise a publié hier une note d’information, » « Nous portons à la connaissance de l’ensemble du personnel que la date de reprise de l’activité au sein de l’entreprise est fixée pour le dimanche 03/01/2021, comme il a été indiqué préalablement, dans la note d’information N°895 du 30/11/2020 ».

« A cet effet, nous lançons un appel à tous les travailleurs et travailleuses de l’ENIEM afin de rejoindre leurs postes de travail et faire preuve de sagesse et de maturité, et d’éviter de répondre à toute forme de manipulation et de malveillance (des fois même externe à l’entreprise), source de perturbation, de déstabilisation et de ne pas verser dans la voie destructrice prônée par certains individus qui sont à la recherche de leurs propres intérêts créant un climat de clanisme et de haine à l’intérieur de l’entreprise », lit-on dans le document.

Avant d’ajouter, « nous rassurons l’ensemble des travailleurs que la Direction a entrepris toutes les actions nécessaires afin de débloquer la situation difficile que traverse l’entreprise actuellement, et des garanties ont été données par les pouvoirs publics afin de trouver une solution durable qui garantira la pérennité des emplois au sein de l’entreprise, et ce, dans les meilleurs délais possibles. »