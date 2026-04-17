L’ENI fait peau neuve : Voici comment intégrer la nouvelle École Nationale des Finances Publiques

Un nouveau décret exécutif, signé par le Premier ministre Sifi Ghrieb, acte la transformation de l’École nationale des impôts (ENI). Rebaptisée École nationale des finances publiques (ENFP), l’institution de Koléa voit son statut réaménagé pour mieux répondre aux besoins transversaux du secteur des finances.

C’est un tournant stratégique pour la formation des cadres financiers en Algérie. En vertu du décret exécutif n° 26-142 du 30 mars 2026, publié au Journal officiel n° 28, l’établissement créé initialement en 1994 change de dénomination et élargit ses horizons. Désormais, l’école située à Koléa (wilaya de Tipaza) porte le nom d’École nationale des finances publiques (ENFP).

ENFP : Une formation d’excellence pour des corps spécifiques

Sous la tutelle du ministère des Finances, l’école maintient sa mission de pôle d’excellence. Elle assure une formation spécialisée de trois ans visant à préparer les futurs cadres de l’administration. Les débouchés sont clairs et couvrent des grades stratégiques :

Inspecteur-analyste du budget ;

Inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ;

Inspecteur principal des impôts ;

Inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière.

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Missions de l’ENFP : Perfectionnement, audit et expertise conseil

Le texte législatif apporte des précisions sur le rôle élargi de l’établissement. L’ENFP ne se contente plus de former les nouveaux arrivants ; elle devient un véritable outil d’accompagnement pour les administrations publiques. Elle est désormais habilitée à :

Organiser des sessions de perfectionnement et des formations pour la promotion interne.

Mener des missions d’audit, d’expertise et de conseil.

Organiser des conférences et collaborer avec des organismes nationaux et étrangers.

Concours et cursus : Comment intégrer l’École nationale des finances publiques ?

L’accès à l’école reste rigoureux et sélectif. Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats :

Titulaires du baccalauréat.

Ayant validé deux années d’enseignement supérieur (en économie, gestion, finances, comptabilité ou droit).

(en économie, gestion, finances, comptabilité ou droit). Âgés de 23 ans

Une fois admis, les élèves bénéficient d’une prise en charge complète : allocation mensuelle, restauration, hébergement et couverture sociale.

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En contrepartie, les diplômés s’engagent à servir l’administration des finances après avoir réussi leur examen de sortie (écrits, oral et soutenance de mémoire).

Avec ce réaménagement, l’École nationale des finances publiques s’affirme comme le bras armé de la modernisation de l’État, garantissant un personnel hautement qualifié pour la gestion des deniers publics.