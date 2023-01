Lendemain réveillon 2023 : Taghit laissée dans un piteux état (Vidéo)

Après une année ponctuée par le stress du quotidien, vient le réveillon qui signifie le passage à un nouvel an, et souvent les Algériens tentent de trouver le bon plan pour fêter dignement ce passage.

Comme nous le savons tous, l’Algérie jouit d’un désert avec des paysages à couper le souffle. Une des régions qui attire le plus les touristes étrangers et locaux « Taghit », qui est définie comme étant enchanteresse par beaucoup.

En effet, la région de Taghit qui se situe non loin de Béchar, se voit accueillir des milliers de touristes, qui cherchent à fêter un réveillon dans un cadre majestueux, entourés des dunes de sable et d’un climat estival.

Cependant, chaque année au lendemain du réveillon, les images et les vidéos qui sont relayées sur les réseaux sociaux, sont désolantes, et ce en raison de l’état de la région de Taghit, ou l’on voit les belles dunes se transformer en décharge à ciel ouvert, à cause de l’incivisme de certains. Il est à noter que cela est aussi le cas pour de nombreuses autres régions du Sud Algérien à cette période.

L’Algérie lance un « nouveau visa » pour les touristes étrangers

Les autorités algériennes œuvrent à promouvoir le tourisme algérien, et mettent en place diverses mesures dans cette optique. L’une des régions qui reste privilégié par les touristes étrangers est le Sahara, soit le sud du pays, et afin d’exploiter le potentiel de ce site, l’Algérie prends plusieurs initiatives.

Une de ces initiatives, est le lancement d’un nouveau type de visa pour les touristes étrangers désireux de visiter le sud algérien. En effet, le ministère de l’Intérieur et de la collectivité locale a annoncé ce mercredi 28 décembre 2022, la mise en place de cette initiative, qui s’annonce prometteuse pour booster le tourisme saharien en Algérie.

Les personnes voulant visiter le Sud algérien peuvent à présent demander un visa touristique dès leur arrivée à l’un des aéroports du sud algérien. Le communiqué affirme donc : « Les touristes étrangers désireux de visiter le sud du pays avec des agences de voyage nationales agréées peuvent bénéficier d’un visa directement à leur arrivée aux postes frontaliers, notamment dans les wilayas du sud (aéroports et passages frontaliers terrestres) ».

Il est à noter que cette procédure sera faite par agences de voyages qui accompagnerons les touristes dans l’ensemble des démarches.