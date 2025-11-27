L’éminent médecin-chercheur algérien Abderrezak Bouchama primé par l’UNESCO

L’UNESCO a dévoilé la liste des lauréats 2025 du Prix international UNESCO–Guinée équatoriale pour les sciences de la vie, une distinction d’envergure mondiale destinée à récompenser des travaux ayant amélioré les conditions de vie des populations.

Parmi les trois scientifiques distingués cette année figure le professeur et chercheur algérien Abderrezak Bouchama, reconnu comme l’un des plus grands spécialistes internationaux du coup de chaleur et des maladies provoquées par les températures extrêmes.

Originaire de Constantine, où il a grandi dans le quartier historique de Souika, le Dr Bouchama effectue ses études de médecine au CHU Benbadis avant de poursuivre une spécialisation approfondie en réanimation en France. À Paris, il exerce durant huit ans dans plusieurs centres hospitalo-universitaires de renom, forgeant sa réputation de clinicien rigoureux et passionné par la physiopathologie du stress thermique.

L’Algérien Abderrezak Bouchama honoré par l’UNESCO pour ses travaux pionniers sur le coup de chaleur

Depuis plusieurs années, il est établi en Arabie saoudite au King Abdullah International Medical Research Center (KAIMRC) de Riyad, où il dirige aujourd’hui le département de médecine expérimentale. C’est là qu’il développe une partie essentielle de ses recherches sur les pathologies liées à la chaleur, notamment lors des épisodes extrêmes observés au cours du pèlerinage du Hadj.

Dès 1986, il entreprend l’étude clinique des pèlerins touchés par le coup de chaleur, un travail de longue haleine ayant permis de renouveler profondément la compréhension médicale de cette affection aiguë.

Les publications du chercheur algérien sont aujourd’hui considérées comme des références dans le domaine. Elles ont contribué à orienter de nombreuses recommandations en santé publique à l’échelle internationale, selon le Sage Policy Observatory (Overton).

Le Dr Bouchama parmi les lauréats du Prix international UNESCO–Guinée équatoriale 2025

Le Dr Bouchama figure également, depuis plusieurs années, parmi les 2 % de scientifiques les plus cités au monde, selon le classement établi par l’Université Stanford et l’éditeur Elsevier.

En 2024, il a été récompensé par une médaille d’or au 50ᵉ Salon international des inventions de Genève grâce à un brevet innovant portant sur un « hypothalamus artificiel ». Il occupe également un rôle de premier plan dans le 7ᵉ rapport du GIEC (IPCC AR7), où il est l’auteur principal du chapitre consacré à la santé.

La cérémonie de remise du Prix UNESCO–Guinée équatoriale s’est déroulée mardi 25 novembre à Malabo, en présence du président équato-guinéen et d’un directeur général adjoint de l’UNESCO. Le Dr Bouchama, qui représentait l’Arabie saoudite lors de cette édition, a salué cette distinction dans une déclaration sobre :

« Je suis profondément honoré de recevoir ce prix. C’est un privilège de voir nos travaux sur le coup de chaleur reconnus à cette échelle. »

Cette distinction consacre plus de trois décennies de recherches dédiées à la santé publique mondiale et confirme l’influence internationale croissante de la science algérienne.