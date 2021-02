L’Elysée dévoile le contenu de l’entretien de Tebboune avec Macron

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier samedi, un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron.

Quelques jours après son discours, où il a annoncé plusieurs décisions importantes, le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique, de la part de son homologue Français, Emanuel Macron.

Selon, un communiqué de la présidence française, les deux présidents ont décidé de «poursuivre la coordination entre les deux parties en vue de booster la coopération bilatérale dans divers domaines et rapprocher les vues sur certains dossiers».

Les deux chefs d’État sont convenus de continuer à renforcer la relation d’amitié entre la France et l’Algérie et la coopération entre les deux pays sur les crises régionales, notamment en Libye et au Sahel.

Le même communiqué précise que, le président français, Macron a fait part a Abdelmadjid Tebboune de « son soutien à la mise œuvre des réformes en cours », en Algérie, notamment le projet de réforme ouvert pas le Chef de l’État Algérien.

« Le Président de la République lui a fait part de son soutien à la mise en œuvre des réformes en cours », indique le communiqué de l’Élysée.

Macron félicite le président algérien pour l’amnistie des détenus d’opinion

Le Président français a également évoqué dans le même entretien la décision prise par Abdelmadjid Tebboune, concernant la grâce présidentielle qui touchera les détenus d’opinions en Algérie, saluant toutefois cette mesure qu’il considére comme « Courageuse ».

Il est à noter qu’à l’occasion du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Hirak, le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a décrété une amnistie des détenus d’opinion.

L’Elysée, a également indiqué que, les deux parties ont évoqué, le dossier de la mémoire et le rapport de Stora, « Ils ont, en outre, échangé sur les suites à donner au rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie que Benjamin Stora a remis au Président de la République, le 20 janvier dernier », écrit l’Elysée.

Dans ce contexte, le communiqué, révèle que, Emmanuel Macron a souligné sa « qualité » et sa « pertinence » et « réitéré à son interlocuteur sa volonté de continuer le travail de mémoire, de reconnaissance de la vérité et de réconciliation ».