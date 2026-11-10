L’électronique algérienne face au défi de l’export : Bomare Company montre la voie

Bomare Company a réuni la presse hier, 9 novembre, à Alger, pour la deuxième édition de son Afterwork. Cette rencontre était consacrée à l’exportation, envisagée comme un levier de performance et d’excellence industrielle. L’entreprise y a défendu l’idée de faire de l’ambition exportatrice un véritable moteur économique. Pour le fabricant algérien, l’export est une chaîne de valeur globale, qui relie l’industrie, la conformité, l’innovation et l’expérience client.

De nombreux journalistes et acteurs du secteur ont pris part à l’événement. Après une première édition centrée sur la maîtrise technologique, l’entreprise a élargi la réflexion à la capacité des acteurs locaux à franchir les frontières. Une industrie durable ne se limite pas à l’assemblage d’un produit. Elle exige aussi des compétences, de la logistique et un service après-vente.

Trois millions de téléviseurs par an : une stratégie de production tournée vers le marché mondial

Exporter ne consiste pas seulement à vendre des marchandises à l’étranger. Cela suppose de contrôler l’ensemble du processus industriel. Bomare Company s’appuie sur une expérience internationale engagée dès 2007. Qu’elle considère comme un apprentissage industriel et commercial continu, inscrit dans la durée plutôt que dans l’action ponctuelle.

Sa nouvelle usine peut produire jusqu’à trois millions de téléviseurs par an. Ce site soutient le développement de sa marque propre, STREAM, et permet d’envisager des partenariats de sous-traitance OEM et ODM, la fabrication s’adaptant alors aux spécifications exactes des donneurs d’ordres.

CE et RoHS : des exigences accrues et des normes à respecter

Les marchés d’exportation imposent des exigences spécifiques, qui varient selon les pays et les canaux de distribution. Sur le marché local, il s’agit surtout d’adapter l’offre, le prix et le réseau. À l’export, il faut en plus démontrer formellement la conformité réglementaire et garantir la traçabilité complète de la fabrication. Ces exigences ne s’opposent pas au marché local, elles le tirent vers le haut.

Pour accéder au marché européen, il faut maîtriser le marquage CE, qui atteste du respect des exigences légales sans constituer pour autant un label de qualité. La directive RoHS, elle, restreint l’usage de certaines substances dangereuses dans les équipements et oblige à contrôler rigoureusement l’origine de chaque composant. Bomare Company intègre ces normes dès la conception de ses produits. Son indice de durabilité et de réparabilité, de 6,8/10, illustre cet engagement.

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Réparabilité, recyclage, SAV : penser le produit jusqu’à sa fin de vie

L’économie circulaire s’impose aujourd’hui comme un enjeu industriel majeur, car elle façonne la conception des produits, leur durée de vie et leur fin de vie. L’éco-conception privilégie ainsi la réparabilité et la fiabilité du matériel, tandis que la production veille à l’usage des ressources et à la gestion des déchets. Côté SAV, il s’agit de faciliter le diagnostic et de garantir la disponibilité des pièces. En fin de vie, le recyclage et la collecte sont encouragés.

Pour accompagner les consommateurs européens, l’entreprise déploie un dispositif hybride. Un chatbot apporte d’abord une réponse numérique rapide, puis un centre d’appels basé en Algérie prend le relais avec un interlocuteur humain. Le digital accélère l’assistance sans remplacer le contact direct.

Bomare Company étudie par ailleurs l’ouverture d’un SAV en Allemagne. Ce centre rapprocherait l’entreprise de ses acheteurs et distributeurs européens, rassurerait ses partenaires commerciaux et améliorerait le suivi des pièces. Il marquerait une étape stratégique dans son organisation internationale.

Un partenariat académique au service du capital humain

Le développement industriel repose aussi sur la transmission des savoirs. Le rapprochement avec l’Université de Blida en est un exemple. Ce partenariat fait dialoguer les programmes académiques et la réalité du terrain, et offre de réelles perspectives professionnelles aux étudiants diplômés. De son côté, l’initiative Electroskills favorise l’émergence de projets appliqués à l’industrie.

Fondée en 2001 par Ali Boumediene, l’entreprise emploie près de mille collaborateurs et exploite deux sites sur une superficie totale de 26 000 m². Spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques et de solutions B2B, elle confirme avec ce cycle d’Afterworks sa volonté de dialoguer avec la presse. Son objectif reste de transformer le savoir-faire national en valeur ajoutée à l’international.