Lekra3.com — chronique d’une génération et d’une Algérie en renaissance

Il y a des projets qui naissent avec une ambition modeste et qui, sans vraiment le prévoir, finissent par capturer quelque chose de beaucoup plus grand qu’eux. Lekra3.com en fait partie. Lancé en 2006 par un jeune Algérien qu’on appellera K., le site avait au départ un objectif simple: recenser les activités culturelles à Alger.

Lekra3.com : Genèse d’un Agenda Culturel Algérois

À une époque où il n’existait aucun agenda centralisé, aucun réseau social, aucun fil d’actualité pour savoir ce qu’il se passait dans la capitale, l’idée était presque évidente mais pourtant inexistante: permettre aux jeunes de savoir quoi faire, où aller, et ce qui valait la peine d’être vécu.

Le nom lui-même portait déjà une intention. Lekra3, “la bouteille” en arabe, renvoyait à cette idée de remplir, de capter, de contenir ce qui circule. Remplir la bouteille pour comprendre ce qui se passe, pour en garder une trace. Très vite, le site dépasse la simple logique d’agenda pour devenir un véritable outil de documentation de la vie culturelle, et surtout nocturne à Alger. Sa singularité tient moins à ce qu’il annonce qu’à ce qu’il montre. À travers ses photos de soirées, inspirées des sites de nightlife de l’époque, il révèle enfin ce qui restait jusque-là invisible: les visages, les lieux, les ambiances, les nuits algéroises.

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Les Années 2000 : Renaissance Culturelle à Alger

Pour comprendre son impact, il faut revenir au contexte dans lequel il apparaît. Nous sommes en plein milieu des années 2000 en Algérie. La décennie noire est derrière nous, Alger redevient une ville où l’on peut circuler sans crainte permanente.

Mais cette accalmie intervient après une décennie d’asphyxie culturelle. Pendant les années 90, la vie ne s’était pas arrêtée, mais elle s’était repliée. Les fêtes existaient encore, mais souvent dans la discrétion, parfois dans le danger, et rarement accessibles à tous. La génération X et les plus âgés en ont payé le prix, privés d’une jeunesse libre.

L’Émergence de la Génération Y

Puis arrive notre génération. Les millennials algériens atteignent la vingtaine au moment où le pays se relève. Le timing est presque parfait. Nous découvrons une ville qui recommence à vivre, à sortir, à créer. Concerts, festivals, soirées réapparaissent progressivement. Pendant quelques années, Alger connaît une effervescence rare, presque euphorique. Un vent de liberté traverse la ville, et même si l’expression peut sembler banale, elle reste la plus juste.

Lekra3 s’inscrit exactement dans ce moment-là. Très vite, le site ne se contente plus d’informer: il rassemble. L’ouverture du forum marque un tournant. À une époque dominée par MSN, les chats et les forums, cet espace devient un lieu central d’échange. C’est par lui que beaucoup, dont moi, entrent dans l’aventure. On y discute, puis très rapidement, on se rencontre. Des jeunes de 18 à 25 ans, inconnus les uns pour les autres, créent des liens qui dépassent l’écran.

La Naissance d’une Communauté en Ligne et Hors Ligne

Une communauté se forme naturellement. On sort ensemble, on fréquente les mêmes lieux, on partage les mêmes expériences. De mon côté, je lance un Skyblog pour documenter nos soirées, dans la continuité de ce que propose Lekra3. Cette dynamique collective renforce encore l’ampleur du phénomène. Les membres du forum deviennent des visages familiers, puis des amis. Le site cesse d’être un simple média pour devenir un véritable point de ralliement.

Un moment marquant pour les membres du forum. celui de l’organisation du réveillon 2007, qui contribue à structurer la première génération de la communauté Lekra3. À partir de là, tout s’accélère.

En 2007, j’intègre l’équipe en tant que rédacteur. K. s’entoure de profils talentueux, capables d’écrire, de couvrir, de structurer. Le site prend de l’ampleur et s’impose rapidement comme une référence francophone en Algérie. L’organisation est simple: un rédacteur, un photographe, et une présence sur le terrain. Nous couvrons aussi bien les boîtes de nuit que les concerts, les avant-premières cinéma, les festivals, les soirées ramadanesques sous les kheïmas, mais aussi les bals étudiants. En parallèle, de nouveaux espaces de loisirs émergent, comme Kiffan Club ou Aquafortland. Les après-midis mousse y deviennent des rendez-vous marquants, souvent partagés entre membres de Lekra3. Ces moments prolongent les nuits et renforcent les liens.

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Lekra3 : Anticipation de l’Ère Numérique

C’est aussi à cette période, dès 2008, que nous anticipons l’évolution des usages numériques en Algérie en créant une page Facebook pour Lekra3. À ce moment-là, la plateforme reste encore marginale dans nos pratiques, mais elle commence déjà à apparaître comme un prolongement possible de la communauté.

Les organisateurs et les organisateurs d’évènements comprennent rapidement l’intérêt d’apparaître sur le site. Être dans le calendrier, être couvert, avoir ses photos publiées devient un enjeu. Tous les événements sont ensuite débriefés sur le forum, qui devient le lieu de référence pour savoir si une soirée a réellement marché ou non. Entre 2008 et 2009, une réflexion s’engage pour structurer davantage le projet, le faire évoluer vers quelque chose de plus professionnel, preuve que Lekra3 a dépassé le stade d’initiative amateur. C’est également à cette période, vers 2009, que nous sommes contactés par MSN Maghreb afin qu’ils publient certains de nos articles sur leur plateforme, signe supplémentaire de la visibilité acquise par le site.

L’Apogée de la Scène Algéroise

Cette période est aussi celle d’événements d’une ampleur difficile à imaginer aujourd’hui. La Fête de la musique organisée par Heineken en est l’exemple le plus frappant, notamment en 2008, lors d’une édition où tout le complexe touristique de la Corne d’Or est privatisé du jour à la nuit. En 2007, la présence de Marc Cerrone, figure majeure du disco, donne à l’événement une dimension exceptionnelle. Sur le moment, cela semble presque normal. Avec le recul, cela paraît irréel.

Entre 2007 et 2009, Alger devient donc une véritable scène. Les DJs internationaux se succèdent: David Guetta, David Vendetta, Joachim Garraud, Marc Selveggini, Swedish House Mafia, Rachael Starr, DJ Cut Killer, DJ Abdel. Le passage de David Guetta au Théâtre de Verdure en 2007 reste d’ailleurs un moment inoubliable pour toute une génération, un de ces événements qui marquent durablement une époque. En parallèle, la scène locale connaît une explosion. Gnawa Diffusion marque durablement les esprits, notamment avec des concerts devenus mythiques comme celui de la Coupole. Djmawi Africa émerge sous nos yeux, et nous assistons à la naissance d’un groupe qui deviendra incontournable. Le gnawa connaît alors une popularité remarquable.

Accessibilité et Mixité Sociale

Ce qui rend cette période encore plus singulière, c’est son accessibilité. Contrairement à l’image d’une vie nocturne réservée à une élite, la réalité de Lekra3 est différente. La majorité des membres viennent de la classe moyenne. Nous ne sommes ni riches ni privilégiés, et pourtant, nous sommes pleinement acteurs de cette vie. Bien sûr, une bourgeoisie existe, avec ses propres codes et ses espaces, comme les fameuses voûtes au Pacha, ces carrés privatifs que seuls les plus aisés pouvaient s’offrir. Mais nous étions là aussi, à côté, présents dans les mêmes lieux. Que de souvenirs aussi dans le parking de l’hôtel El Djazaïr, ex Saint-George, à attendre dans nos voitures l’ouverture des portes. Et si les espaces pouvaient être séparés, la piste de danse, elle, ne faisait plus de distinction. Pendant quelques heures, les différences s’effaçaient, et il ne restait plus qu’une seule chose: la musique et ceux qui la vivaient.

Le Déclin de Lekra3 : L’Avènement des Réseaux Sociaux

Avec le recul, cette parenthèse s’explique aussi par un contexte particulier. L’absence de réseaux sociaux limite l’exposition et la surveillance. Les chaînes de télé privées n’ont pas encore imposé leur regard. Le pays est en reconstruction, les priorités sont ailleurs. Après dix ans de violence, la société entre dans une phase de transition, avec une envie forte de vivre et de rattraper le temps perdu.

Lekra3 accompagne cette dynamique. Il en garde la trace, mais surtout, il crée du lien. Des amitiés profondes naissent, certaines dureront toute une vie. Des couples se forment, des mariages ont lieu, des enfants naissent. Le site devient un espace social à part entière.

Puis, presque brutalement, tout bascule. En 2010, Facebook s’impose définitivement. Beaucoup avaient déjà un compte depuis 2007 ou 2008, mais c’est entre 2009 et 2010 que les organisateurs et les marques commencent à l’utiliser massivement. Les événements se créent directement en ligne, les photos circulent instantanément. Je me souviens d’un organisateur qui m’avait dit que Facebook allait nous tuer. Il avait raison.

La Fin d’une Ère

La fin de Lekra3 coïncide avec l’entrée dans une nouvelle époque. Les réseaux sociaux redéfinissent les usages, les médias privés se développent, le climat change. Ce qui pouvait exister dans une certaine discrétion devient visible, exposé, parfois contesté. L’insouciance laisse place à autre chose.

Je quitte l’aventure au début de l’année 2010. Le site s’arrête peu après. Il n’aura existé que quatre ans.

Mais quels quatre ans !

Aujourd’hui, nous sommes des quadragénaires pour la plupart. Ce qui demeure, c’est le souvenir d’avoir eu 20 ans dans une Algérie en renaissance. Lekra3 n’a pas seulement documenté cette période, il en a été l’un des acteurs. Et sans vraiment le savoir, nous étions en train d’écrire l’histoire culturelle et festive d’Alger, tout en vivant nos plus belles années.

Par Le Roi En Paix

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