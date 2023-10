Légumineuses : l’Algérie reçoit de nouvelles quantités de légumes secs

Aujourd’hui, le lundi 15 octobre 2023, le port d’Alger a déchargé de nouvelles cargaisons de légumineuses sèches, notamment des haricots blancs, des lentilles et des pois chiches. Ces nouvelles livraisons s’inscrivent dans le cadre de la continuité de l’approvisionnement du marché national en légumineuses sèches.

En effet, la décharge de ces nouvelles cargaisons de légumineuses sèches témoigne de la volonté du gouvernement de veiller à ce que le marché national soit suffisamment approvisionné en produits essentiels tels que les haricots blancs, les lentilles, les pois chiches, et le riz. Cette mesure vise à garantir que les consommateurs aient accès à une variété d’options alimentaires saines et abordables.

De plus, le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Abdelhafid Henni, a précédemment donné des instructions strictes à tous les directeurs concernant la nécessité de saturer rapidement le marché de toutes les wilayas du pays avec diverses légumineuses sèches, y compris les lentilles et le riz. Cette démarche est réalisée en collaboration avec les directeurs des services agricoles, les services commerciaux et les autorités compétentes. Tous les acteurs économiques, tant les grossistes que les détaillants, se voient attribuer des prix fixés à tous les points de vente.

L’octroi de licences d’importation aux opérateurs spécialisés

En outre, il a été décidé d’autoriser les opérateurs spécialisés à effectuer des importations de légumineuses sèches sous certaines conditions, après avoir été entièrement interdits plus tôt, avec un monopole d’importation accordé à l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC).

Le 19 juillet dernier, l’Association Professionnelle des Banques (APAB) a envoyé une lettre officielle sous le numéro « 603 » aux directeurs généraux des banques et des institutions financières. Cette lettre a ouvert la voie aux opérateurs spécialisés pour effectuer des importations de légumineuses sèches.

Selon ce document, l’OAIC demeure l’importateur exclusif de pois chiches, haricots blancs, lentilles et riz. Cependant, d’autres produits non mentionnés dans la correspondance peuvent être importés par les opérateurs spécialisés, notamment les lentilles rouges, les haricots non blancs, le riz à cuisson rapide et les petits pois, conformément à des procédures de banque.

Cette décision a été prise suite à des échanges de correspondance entre plusieurs entités ministérielles, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Promotion des Exportations, et le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, sous la coordination du Secrétaire Général de ce dernier ministère, comme l’indique la lettre.