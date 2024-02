Légumes, viandes, œufs… : le ministère de l’Agriculture communique les prix

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a publié les prix de détail des produits agricoles pour le dimanche 11 février 2024. Sur sa page Facebook, le Ministère a présenté les prix de vente au détail des légumes, des fruits et des produits d’origine animale sur les marchés.

Pour, les prix des légumes et des fruits frais ont été inclus dans cette liste, ainsi que les produits d’origine animale. Les prix minimums et maximums ainsi que les taux moyens ont été répertoriés sur les marchés.

De plus, le prix moyen des pommes de terre sur les marchés était de 62 DA par kilogramme, les tomates à 82 DA et les oignons à 73 DA. Quant aux pommes locales, elles étaient en moyenne à 425 DA, les dattes à 564 DA, les oranges à 139 DA et les bananes à 329 DA.

Les prix de la viande bovine locale se situaient à 1773 DA par kilogramme, tandis que le poulet était à 416 DA et les œufs à 22 DA l’unité.

En publiant régulièrement les prix des produits agricoles, le Ministère de l’Agriculture contribue à la transparence du marché et à la protection des consommateurs. Cette initiative est cruciale pour assurer un approvisionnement alimentaire stable et abordable pour tous les citoyens.

Le ministère du Commerce va importer 7500 tonnes de viande

En outre, le Ministère du Commerce annonce l’arrivée prochaine de 7500 tonnes de viande importée pour répondre à la demande. Ahmed Mokrani, directeur de la régulation des marchés et des activités commerciales, précise que cette importation vise à stabiliser les prix.

Donc, l’importation de viande est une réponse directe pour combattre la flambée des prix et assurer l’approvisionnement du marché. Mokrani souligne l’urgence d’agir pour contrôler les prix, et assure que les 7500 tonnes de viande arriveront bientôt.

Le prix de vente directe au consommateur pour la viande est fixé à 1200 DZD. Cette mesure vise à rendre la viande accessible à tous, tout en préservant la qualité des produits importés.