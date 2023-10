Légumes secs et riz : le ministère de l’Agriculture fixe les nouveaux prix

Le ministère de l’Agriculture a récemment rassuré les citoyens algériens quant à la disponibilité des légumes secs et du riz à des prix raisonnables sur tout le territoire national. Cette annonce, faite ce dimanche, vise à apaiser les inquiétudes liées à l’approvisionnement alimentaire, un sujet particulièrement sensible depuis la flambée des prix cet été. Par le biais de cette annonce, le ministère a également dévoilé les prix fixés des diverses denrées.

L’approvisionnement en légumes secs et en riz reste stable en Algérie

Dernièrement, l’Algérie a fait face à des perturbations sur la disponibilité et les prix des légumes secs et du riz. Pour contrer ces problèmes, le ministère de l’Agriculture a réagi en fixant des plafonds de prix pour prévenir la spéculation. L’imposition de plafonds contribuera ainsi à atténuer les fluctuations des prix, offrant ainsi une plus grande stabilité sur le marché des légumes secs et du riz en Algérie.

Ainsi, et selon le département d’Abdelhafid Henni, l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) dispose de toutes les capacités nécessaires pour répondre aux besoins du marché national. De plus, l’OAIC a mis en place un stock stratégique d’une durée de 12 mois, garantissant ainsi la disponibilité continue de produits essentiels tout en maintenant des prix stables. Cette mesure devrait également permettre aux opérateurs économiques de s’approvisionner en conséquence.

Légumes secs et riz : la nouvelle grille tarifaire fixée par le ministère

En outre, le ministère de l’Agriculture a précisé que l’OAIC distribue actuellement des légumes secs et du riz à des prix fixes dans plus de 590 points de vente directs à travers le pays. Les prix établis par l’OAIC sont les suivants :

280 DA/kg pour les lentilles,

280 DA/kg pour les haricots blancs,

380 DA/kg pour les pois chiches de première qualité,

320 DA/kg pour les pois chiches de deuxième qualité,

160 DA/kg pour les pois chiches de troisième qualité (destinés à la transformation),

140 DA/kg pour le riz.

Cette annonce fait écho à la flambée des prix connue des légumineuses et du riz arrivée il y a quelques mois. En début d’année 2023, les lentilles standards se vendaient à 440 DA/kg, les lentilles rouges à 300 DA/kg, les haricots blancs à 350 DA/kg ; quant au riz, il est passé de 150 DA/kg à 300 DA/kg.