Législatives : vers une majorité FLN à la prochaine assemblée ?

Alors que le suspens perdure quant aux résultats définitifs des législatives du 12 juin, les premiers résultats dévoilés par les délégations de wilayas de l’AINE donnent déjà un certain aperçu sur la majorité au sein de la prochaine assemblée.

En effet, à en juger par les premiers chiffres annoncés dans plus d’une dizaine de wilayas, le parti du FLN déteint la majorité en s’approchant des 100 sièges. Le parti a réalisé ses plus grands scores dans les wilayas de Djelfa, d’Alger, Sétif et de Bejaia. À Alger, le FLN a obtenu 10 sièges parmi 34. Les autres sièges restants sont partagés par le Front Moustakbal, Mouvement El Bina et le MSP à raison de huit sièges pour chaque parti.

En deuxième place, le parti du MSP de Abderrazak Makri a réussi à rafler environ 70 sièges, selon les chiffres préliminaires annoncés par différentes délégations de l’autorité nationale indépendante des élections ANIE.

Pour le Rassemblement national démocratique (RND), le parti est parvenu à s’emparer de plus de 50 sièges, ce qui va lui permettre de participer à la majorité présidentielle, qui devra être désignée après l’installation de l’Assemblée.

Une cinquantaine de sièges pour les indépendants : une première dans l’histoire

Pour ce qui est des listes des indépendants, ces derniers viennent dans le même niveau que le RND avec une cinquantaine de sièges, constituant ainsi un groupe parlementaire. Si cela se confirme dans les résultats définitifs, ça sera la première dans l’histoire de l’Assemblée nationale.

Le Front Moustakbal et le mouvement El Bina de Bengrina, viennent ensuite avec une quarantaine de sièges chacun.

Il est également à noter que, selon ce qui a été avancé comme résultats, des groupes parlementaires commencent déjà à se dessiner. Il s’agit donc du FLN, le MSP, le RND, le Front Moustakbal, les indépendants et le mouvement El Bina.