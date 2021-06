Législatives : les premiers résultats par wilayas dévoilés

Dans l’attente des résultats définitifs des élections législatives, les délégations de wilayas de l’Autorité nationale des élections ANIE, ont rendu les PV de dépouillement préliminaires dans certaines wilayas.

Ainsi, les résultats et le nombre de sièges obtenus par chaque parti ou candidat ont été dévoilés dans une dizaine de wilayas. Ceci dit, les résultats définitifs du scrutin ne devront pas être annoncés avant la fin de la semaine en cours pour raison de « la complexité de l’opération selon le nouveau code électoral », tel l’a annoncé Mohamed Charfi samedi dernier.

Selon les premiers éléments de résultats dévoilés, le scrutin au niveau de la wilaya de Chlef a permis au RND d’obtenir cinq sièges tandis que le FLN et le MSP 3 siègent chacun dans le prochain parlement. À M’Sila, le FLN, le MSP, le RND ont obtenu trois sièges chacun et le Front Moustakbal deux sièges.

Dans la wilaya d’Annaba, le MSP a raflé quatre siège et Front Moustakbal 3. À Sétif, et sur un total de 15 sièges, le FLN a eu 6, le MSP 5 et le RND 4 place au parlement. Pour ce qui est de la wilaya de Mascara, le FLN, le MSP, le RND et le Front Moustakbal partagent huit sièges à raison de deux chacun.

Législatives : les 0.68% de Tizi Ouzou donnent victoire aux listes indépendantes

Avec seulement 0.68%, ce qui est le plus faible taux de participation aux élections législatives du 12 juin, les listes des indépendants ont emporté la majorité des sièges à Tizi Ouzou. La liste indépendante TAGMAT : 2 Députés, la liste indépendante Nidaa Chaab : 2 Députés, la liste partit du RND : 2 Députés, la liste partie du FLN : 2 Députés, la liste partie du Front Al Moustakbal : 1 Députés, la liste indépendante de Hisn Al Matin : 1 Député, la liste du Parti Voix du Peuple PVP : 1 Député.

Dans la wilaya de Bejaia, le FLN a pu rafler la majorité des sièges à savoir 8 sur 9. Les huit sièges du FLN ont été remportés par Bekouche Noureddine, Saoudi Anis, Makhloufi Samira, Hannachi Ryad, Hadji Mokrane, Bekka Fahem, Dimane Said et Mokrani Ouahiba. Le dernier siège revient à la liste indépendante « Espoir et avenir ».

À Tissemssilt, les partis du Front Moustakbal, le FLN et la liste indépendante Abna Tissemssilt ont eu un siège chacun. Pour ce qui est de la wilaya de Bouira, qui a connu des échauffourées le jour du vote, le Front Moustakbal a obtenu 3 sièges, le FLN 2, le mouvement El Bina et le RND un siège chacun.

À Médéa, les partis du FLN et du MSP partagent six sièges à raison de trois chacun, tandis que le mouvement El Bina a obtenu deux places dans la prochaine Assemblée nationale. Quant à la wilaya de Tébessa, le FLN et le MSP ont eu deux sièges chacun, le RND, le FJD et le Front Moustakbal, un seul siège pour chacun.