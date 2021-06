Législatives : Les chefs de partis se rendent aux urnes

Les chefs des partis se sont rendus ce samedi 12 juin 2021, dans les bureaux de vote afin de participer aux élections législatives.

En effet Abderezzak Makri, Abdelaziz Belaid ainsi qu’Abdelkader Bengrina se sont tous déplacés afin d’accomplir leur devoir électoral. Rappelons que les bureaux de vote ont ouvert à huit heures du matin afin de permettre le lancement du processus de vote pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

Le chef du Mouvement de la Société pour la paix (MSP), Abdarezzak Makri, a déposé son vote électoral aujourd’hui, en prévision des élections des représentants du peuple aux élections à l’Assemblée populaire nationale en se rendant à l’école Lalla Fatima N’Soumer dans la commune de Draria à Alger.

« Les élections permettront de porter la voix du peuple aux institutions »

En ce qui concerne Abdelaziz Belaid, le chef du Front El Moustakbal a accompli son devoir électoral à l’école des frères Mokhtari à Hussein Dey. Belaid a déclaré, après s’être rendu aux urnes, que ces élections sont « très importantes pour la transition pays ». Car cette étape permettra de transférer la volonté de la rue aux institutions ». Il a également souligné « la nécessité pour tous les Algériens d’être impliqués dans la construction d’une nouvelle Algérie ». L’ancien député a également assuré que « le peuple a compris que la sortie de cette crise ne se fera que par les biais de ces institutions élues, ce qui nous encourage à travailler davantage ».

Quant à Abdelkader Bengrina, chef du Parti politique El Bina, il a déposé son vote électoral en prévision de l’élection des représentants du peuple à l’Assemblée populaire nationale à Aïn Benian.

Le chef du parti à déclaré en marge de son vote électoral que son parti vise, à travers les élections, « à représenter la volonté populaire et à faire passer la souveraineté nationale par les urnes ». Il a ajouté que « certaines voix appelaient à une phase de transition. Cependant, la souveraineté a été restaurée et la légitimité populaire a été renforcée par l’élection des membres de l’Assemblée populaire en précisant que « toutes les intimidations et trahisons pratiquées sur le peuple ont pris fin » et se réjoui du « long chemin parcouru afin d’aboutir à une solution constitutionnelle » longtemps réclamée par le mouvement.