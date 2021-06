Législatives : les 0.68% de Tizi Ouzou donnent victoire aux listes indépendantes

Avec seulement 0.68%, ce qui est le plus faible taux de participation aux élections législatives du 12 juin, les listes des indépendants ont emporté la majorité des sièges à Tizi Ouzou.

Selon la délégation wilayale de l’Autorité nationale indépendante des élections ANIE de la wilaya de Tizi Ouzou, sur les 11 sièges, 5 sont partagés par deux listes indépendantes, quatre autres par le FLN et le RND, les deux restants ont été partagés par deux autres partis.

Ainsi, selon la même source, la répartition des sièges selon les derniers résultats des élections est comme suit :

La liste indépendante TAGMAT : 2 Députés

La liste indépendante Nidaa Chaab : 2 Députes

La liste partit du RND : 2 Députés

La liste partie du FLN : 2 Députés

La liste partie du Front Al Moustakbal : 1 Députés

La liste indépendante de Hisn Al Matin : 1 Député

La liste du Parti Voix du Peuple PVP : 1 Député

Les chiffres officiels annoncés par l’ANIE

À Tizi Ouzou, sur les 698527 inscrits dans la liste électorale, le nombre de votants a atteint lors des dernières législatives les 4976, soit un pourcentage de 0,68%.

Selon les chiffres avancés par le président de l’ANIE Mohamed Charfi, 6 wilayas ont enregistré un taux de participation de plus de 50 % dont deux wilayas ayant dépassé 74 %, alors que 3 wilayas ont connu un taux allant entre 40 et 50 % et 14 autres entre 30 et 40%.

Il a été également enregistré un taux dépassant les 25% au niveau de 5 wilayas et un taux entre 20 et 25% dans sept wilayas. Selon M. Charfi, 22 wilayas ont enregistré une participation de plus de 100.000 votants.