Législatives: L’épouse de Tebboune s’acquitte de son devoir électoral

L’épouse du Président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est également rendu aux urnes afin d’effectuer sa mission électorale.

En effet, l’épouse du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu ce matin à l’Ecole Ahmed Ouroua à Staouéli à l’Ouest de la capitale. Dans le cadre des élections législatives de ce samedi 12 juin 2021, afin sélectionner les prochains représentants du peuple à l’Assemblée populaire nationale.

La première dame s’est rendu à l’école Ahmed-Ouroua à Staoueli

Le président de la République, a également accompli son devoir électoral en se rendant aux bureaux de vote à Ain Benian, dans la capitale. Par ailleurs, le président se dit optimiste en ce qui concerne l’issue de ces élections et estime que le taux de participation aux élections, n’était pas une référence. « Le taux de participation ne m’intéresse pas. Ce qui m’importe est que ceux qui seront élus représente la légitimité du peuple. C’est cette dernière qui leur permettra d’exercer pleinement leur pouvoir », a-t-il dit avant d’ajouter « ce matin, j’ai vu dans la télévision nationale qu’il y avait une importante participation de la tranche d’âge la plus jeune et des femmes. Je suis optimiste quel que soit le taux de participation ».

Ce dernier a également évoqué la question les boycotteurs, le chef de l’État a indiqué que ces derniers étaient dans leur droit de refuser de participer aux élections à condition qu’ils respectent les autres et « qu’ils n’imposent pas leur décision aux autres, car tout le monde est libre en Algérie (…) la démocratie veut que la majorité respecte la minorité, mais la décision demeure entre ses mains », a ajouté le Chef de l’État.