Législatives : «Le rêve algérien», le programme électoral de Makri

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a présenté les grandes lignes de son programme électoral, en prévision de la campagne électorale qui aura lieu du 20 mai au 8 juin 2021.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) mènera la campagne électorale, qui débutera lundi prochain, à travers le territoire national sous le slogan « Le Rêve algérien », en adoptant un discours réaliste et responsable afin d’expliquer le programme électoral qui prévoit des propositions socioéconomiques applicables sur le terrain », a précisé Makri, lors d’une conférence de presse.

Makri a déclaré que la participation aux prochaines élections sera une halte importante pour renforcer la stabilité précisant que le programme électoral du MSP prévoit «des alternatives à même de réaliser la bonne gouvernance, selon les normes internationales en la matière », affirmant que qui reposent sur cinq grands axes intitulés comme suit, « vision politique globale », « vision économique », « grandes réformes », « mesures sectoriels » et « promesses et engagements ».

Ce que suggéra Makri en cas de victoire

Le chef du parti islamiste, a suggéré de « lancer une vaste initiative de dialogue avec la participation des partis vainqueurs au Parlement avec les forces participantes et non participantes aux élections, sous le patronage du président de la République ». Cette dernière permettra selon lui, de « mettre en place un pacte national inclusif+qui préserve les droits et assure la transition démocratique, tout en garantissant la mise en œuvre réelle du consensus national à travers un gouvernement d’union nationale ».

Dans ce sillage, le premier responsable de la formation politique, a affirmé qu’en cas de victoire de son parti, il procédera à « l’établissement de mesures d’apaisement, dont la libération de tous les détenus politiques, pour préparer le terrain à un dialogue national ».

Le programme porte également la vision économique du mouvement qui se concentre sur « l’importance de la bonne gouvernance pour la réalisation du développement à travers l’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services, de manière à garantir le progrès, le développement et la vie décente ».

Makri a en outre exprimé l’ambition du Mouvement, à travers sa vision économique, d’atteindre un million d’entreprises réussies d’ici 5 ans.

En ce qui concerne les réformes majeures, le premier responsable du MSP a mis l’accent sur « la nécessité de créer un environnement d’affaires et d’optimiser l’utilisation des ressources matérielles et humaines avec la mise en place d’une instance de planification et de prospection en vue d’accroître les capacités de développement ».