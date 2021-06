Législatives : le MSP signale « deux dépassements graves »

Le mouvement de la société pour la paix (MSP) de Abderrazak Makri a signalé dans la soirée d’hier, à l’issue des opérations de vote des élections législatives, deux « dépassements graves » lors du dépouillement.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le parti de Makri a indiqué qu’à l’issue de l’opération de vote, nous avons constaté deux graves dépassements que nous avons jugés utile de signaler ».

Il s’agit, selon la même source, du « refus de l’autorité nationale indépendante des élections de remettre le procès-verbal de dépouillement aux représentants des candidats, ce qui est contraire à la loi 01/21 portant le code électoral, notamment l’article 152 ».

À noter que l’article en question stipule que « le dépouillement est public, il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote ». Et que « les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour ».

Les bulletins de vote ne comportant aucun choix de candidat

Le second dépassement signalé par le MSP concerne la prise en considération des bulletins nuls. « Le deuxième dépassement s’agit de la non prise en considération des bulletins dans lesquels les électeurs n’ont coché aucun nom ». Cela n’est pas conforme à « l’article 156 de la loi électorale », selon le parti.

À noter également que l’article en question n’a pas classé les bulletins de ce genre comme bulletins nuls, stipulant ainsi que « les bulletins de vote ne comportant aucun choix de candidat sont considérés suffrage exprimé au profit de la liste ».

À cet effet, le MSP a appelé « le président de la République ainsi que le président de l’autorité nationale indépendante des élections ANIE à intervenir afin de mettre un terme à ces dépassements ».

Une moyenne du taux de participation national de 30,20%

Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi a indiqué dans la soirée d’hier samedi que la moyenne du taux de participation dans les élections législatives a atteint 30,20% au niveau national à la fermeture des bureaux de vote à 20 h 00.

Il a précisé que 6 wilayas ont enregistré un taux de participation de plus de 50 % dont deux wilayas ayant dépassé 74 %, alors que 3 wilayas ont connu un taux allant entre 40 et 50 % et 14 autres entre 30 et 40%. Il a été également enregistré un taux dépassant les 25% au niveau de 5 wilayas et un taux entre 20 et 25% dans 7 wilayas.

Par ailleurs, il a tenu à préciser que ces taux restent « provisoires » en attendant plus de détails sur le déroulement de l’opération électorale qui seront donnés ultérieurement.