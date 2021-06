Législatives : Le FFS dénonce un retour « aux vieux réflexes autoritaires »

Youcef Aouchiche, le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS)s’est exprimé dans un discours ce vendredi 18 juin 2021, sur les dernières législatives.

Ce discours est intervenu lors de la conférence nationale des élus qui s’est tenue à Bejaïa dans la matinée. Pour le représentant du FFS, si les élections ne sont pas effectuées dans une démarche « politique globale et consensuelle, elles ne constitueront pas une solution et ne feront qu’empirer la crise politique actuelle » ajoutant qu’au « lieu d’écouter la voix du peuple et de la raison, le pouvoir a cédé à ses vieux réflexes autoritaires et a préféré le passage en force », a déclaré Aouchiche.

Le premier secrétaire a également tenu à préciser que « l’écrasante majorité, a tourné le dos à ce scrutin, assénant un coup dur pour le pouvoir qui ne cesse de se vanter et de défendre, auprès de l’opinion nationale et internationale, la réussite et le bien-fondé de sa nouvelle feuille de route ».

« Le populisme, l’amateurisme, l’extrémisme et le charlatanisme politique ont des effets ravageurs sur notre société »

Selon ce dernier, « il s’agit d’une crise politique de fond qui nécessite une solution politique et non pas des réaménagements juridiques et institutionnelle en vue de maintenir ou de restaurer l’ordre autoritaire ». Il a également déploré “une cécité politique, et une irresponsabilité qui aura inévitablement de lourdes conséquences sur le pays, sa stabilité et sa cohésion ».

Par ailleurs, le Front des forces socialistes responsabilise les parties et personnalités du Hirak en déclarant que “Tout comme le pouvoir, ils contribuent à empêcher le changement et précipiter le pays dans l’affrontement et le chaos », et a également déclaré que « Le populisme, l’amateurisme, l’extrémisme et le charlatanisme politique ont des effets ravageurs sur notre société ».

En ce qui concerne les élections locales, Youcef Aouchiche et autres cadres du parti, ont insisté sur le fait que seules les instances habilitées au sein du parti vont décider de la participation ou pas aux prochaines élections. Ajoutant que pour eux, le « pouvoir local est très important », car étant au plus près des citoyens afin de « partager leurs souffrances et leurs combats, les accompagner et répondre un tant soit peu à leurs attentes”.

Le premier secrétaire a conclu son discours en déclarant que c’est « dans cette optique que notre présence dans les assemblées locales trouve tout son sens. Et c’est pour cette raison que notre parti a toujours fait de sa présence dans les assemblées locales un axe stratégique ».