Législatives en France : Taha Bouhafs, victime de racisme, se retire

Dans une déclaration partagée sur son compte Twitter, Taha Bouhafs, le jeune journaliste Franco-Algérien âgé de 25 ans, a affirmé être victime d’une « tempête d’attaques sans précédent ». Une situation à laquelle il n’a pas eu, selon lui, « la permission de répondre, ne serait-ce que pour défendre ma dignité ». Ce qui explique qu’il ait renoncé à sa candidature aux élections législatives sous la bannière des Nupes.

Le candidat, censé porter haut les couleurs de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale dans la 14ème circonscription du Rhône, a annoncé qu’il était la cible de « une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation » par jour.

« J’espère que cette déclaration ne vous fera pas baisser les bras. Continuez à vous battre. Pour ma part, j’ai essayé, mais je n’y arrive plus » conclut le communiqué, sans se montrer plus clair sur son intention de continuer à être candidat ou non.

Taha Bouhafs face à un acharnement pour « revoir sa candidature »

Le député de La France insoumise, Alexis Corbière, a en effet confirmé son désistement au cours de son passage sur le plateau de l’émission « 4 Vérités » de France 2, le mardi 10 mai 2022 : « je crois qu’il faut l’interpréter comme ça. C’est ce qu’il vient d’annoncer au milieu de la nuit (…) Taha Bouhafs était l’exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois défavorisés, qui s’engagent et qui parfois même dans leur engagement ne sont pas toujours parfaits », a-t-il jugé.

Le jour précédent, soit le 9 mai 2022, sur ce même plateau, le communiste Fabien Roussel avait demandé le retrait de la candidature du jeune journaliste. « Je ne comprends pas comment La France insoumise puisse investir un candidat condamné pour injure raciale. […] Nous demandons à La France Insoumise de revoir cette candidature » a affirmé sur France 2 le dirigeant communiste, évoquant la condamnation de Taha Bouhafs à une injure publique du fait de son origine, à la suite de propos visant la syndicaliste policière Linda Kebbab.

De son côté, Manuel Bompard, le directeur de campagne des Nupes aux législatives, avait répondu à Fabien Roussel sur le fait qu’il ne lui incombait pas de « choisir les candidats de La France insoumise » tout en précisant qu’aucune candidature ne s’était confirmée. « Nous n’avons pas défini définitivement les candidatures, ce n’est pas publié. Cette circonscription, comme les autres, sera investie dans les prochains jours », a expliqué le président.

« J’ai découvert comme vous son communiqué. Je prends acte de sa décision et je la respecte. Il estime qu’il n’est pas en mesure de se présenter » a soutenu Adrien Quatennens sur les ondes de Sud Radio. Le député insoumis, coordinateur de La France insoumise, a lui aussi parlé de « constat d’échec » et assuré que personne n’avait fait de demande de retrait de LFI.

Sur son compte Twitter, l’ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a confirmé le retrait du jeune journaliste de ces législations « Une meute s’est acharnée contre lui. À 25 ans, c’est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m’en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire ».