Législatives du 12 juin : Les nouvelles instructions de Tebboune

À quatre jours des élections législatives, le président Abdelmadjid Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évaluation des préparatifs du scrutin.

La réunion s’est déroulée ce mardi 8 mai avec la présence du chef d’État-major de l’armée Said Chanegriha et le premier ministre Abdelaziz Djerad. D’autres hauts responsables de l’armée étaient également présents.

Tebboune insiste sur le bon déroulement du scrutin

Lors de la réunion, le président Tebboune a donné des instructions au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, pour veiller au bon déroulement du vote du 12 juin.

Le chef de l’Etat a également ordonné aux responsables des corps de sécurité pour la sécurisation de l’opération électorale notamment des bureaux de vote, conformément aux dispositions de la loi régissant et encadrant les élections qui garantit à l’électeur la liberté de vote et criminalise toute atteinte à l’exercice du vote.

Dans le même sillage, le président de la république a affirmé que toutes les garanties constitutionnelles, juridiques et réglementaires sont à même de protéger la volonté populaire et la régularité de l’opération électorale, en concrétisation des dispositions des articles 7 et 8 de la Constitution.