Législatives : Djilali critique violemment les partisans du boycott

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali a annoncé ce dimanche 11 avril 2021 la décision du Conseil national de son parti quant aux prochaines élections législatives, tout en critiquant les partisans du boycott et de la non-participation.

D’emblée, le président du parti Jil Jadid a indiqué que « le conseil national du parti a voté à l’unanimité en faveur de la participation aux prochaines élections législatives » prévues pour le 12 juin 2021.

Dans son allocution, Soufiane Djilali s’en est violemment pris aux partis qui ont décidé de rejeter le scrutin les qualifiant de ce fait, et d’un point de vue pratique « d’alliés de l’ancien système ».

À ce propos, il souligne que « les partis ayant pris part aux élections de l’ancien système refusent désormais de participer pour cause d’absence d’un contexte démocratique. Donc, leur logique insinue que nous étions dans un système démocratique cassé par l’avènement du Hirak ».

« Jil Jadid seul représentant du courant démocratique sur la scène politique »

Toujours dans la même lancée, Djilali estime que « ce vide politique devra accorder plus de chance au retour des mécanismes de Bouteflika ». Et par conséquent, il affirme que « le paysage politique actuel permettra à Jil Jadid d’être le seul et l’unique représentant du courant démocratique sur la scène politique ».

Il déclare, en outre, que son parti jouera convenablement son rôle en matière de défense des principes démocratiques, du développement de l’État et de la pratique de l’authentique opposition ».

En prévision des prochaines législatives, le président de Jil Jadid a annoncé que son parti est parvenu à « rassembler 25 000 signatures dans plus de 40 wilayas et a constitué plus de 50 listes conformément au principe d’égalité hommes-femmes et en donnant plus de chances aux jeunes et titulaires de diplômes d’études ».

« Respect de l’avis de l’autre »

L’intervenant a également critiqué les démarches de certains partis « qui ont participé à la dilapidation auparavant ». Selon lui, ces partis ont « rassemblé des signatures en puisant des anciens fichiers sans avoir recours aux citoyens. « Et ça, c’est dangereux », a-t-il encore dit.

Lors de son discours, l’intervenant n’a pas manqué de relever que « le respect de la différence des idées, de l’avis de l’autre et des libertés sont la base même de la citoyenneté que nous œuvrons à concrétiser ».

Il est à se demander, et partant de ces déclarations, si la décision de certains partis de boycotter les élections, n’était pas justement un avis que nous devons tous respecter. Une décision que Djilali n’a pourtant pas manqué de critiquer.

Il en est de même pour « les dépassements de certains partis » qu’il a tenu à signaler lors de la collecte des signatures. Il est également à se demander s’il ne s’agit pas de prémices d’une fraude qui s’annoncent avant même le début des élections.