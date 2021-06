Législatives : 30.20% taux ou moyenne de participation ?

A l’issue du scrutin pour le compte des élections législatives d’hier samedi 12 juin, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections ANIE a avancé des chiffres sur le taux de participation au niveau des wilayas.

Cependant, le chiffre devant représenter la participation au niveau national a créé une confusion. Si l’on se fie aux déclarations de Charfi, le nombre de 30,20% qu’il a avancé représente la moyenne du taux de participation, mais pas le taux de participation, car il y a nuance.

Si l’on considère que le taux de participation électoral se calcule selon la formule : le nombre de votants/ le nombre des inscrits dans la liste électorale, donc le chiffre de 30,20% ne représente aucunement le taux de participation.

Dans ce cas, le chiffre rendu concerne donc la moyenne du taux de participation par wilayas qui est, en d’autres termes, la moyenne des taux additionnés et divisés sur le nombre des wilayas, donc sur 58.

D’ailleurs, le dernier chiffre annoncé par Charfi a suscité une vague de commentaires, d’autant que le taux de participation annoncé à 16 heures était de 14,47%. Alors, la plupart des Algériens se sont demandé comment ce taux a grimpé aussi vite en seulement quelques heures à 30,20%. Donc à préciser ici que ce dernier chiffre concerne la moyenne du taux de participation et non le taux de participation lui-même.

Les chiffres de l’ANIE

La moyenne du taux de participation dans les élections législatives a atteint 30,20% au niveau national à la fermeture des bureaux de vote à 20 h 00, a annoncé samedi soir le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Il a précisé que 6 wilayas ont enregistré un taux de participation de plus de 50 % dont deux wilayas ayant dépassé 74 %, alors que 3 wilayas ont connu un taux allant entre 40 et 50 % et 14 autres entre 30 et 40%.

Il a été également enregistré un taux dépassant les 25% au niveau de 5 wilayas et un taux entre 20 et 25% dans sept wilayas. Selon M. Charfi, 22 wilayas ont enregistré une participation de plus de 100.000 votants.