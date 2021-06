Législatives 2021 : Les résultats provisoires par wilaya

L’Autorité nationale indépendante des élections dévoile les résultats provisoires des législatives 2021, après plus de 72 heures de dépouillement de bulletins de vote.

Lors d’une conférence de presse ce mardi Centre international des conférences d’Alger, le président de l’ANIE a annoncé les résultats provisoires des élections législatives ayant eu lieu le 12 juin dernier.

Au niveau national, le parti du Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête avec 105 sièges au futur parlement, suivi de l’ensemble des listes indépendantes avec 78 sièges. En troisième et quatrième places, on retrouve le MSP, parti d’Abderrezak Makri, avec 64 sièges et le RND avec 57 sièges.

Les sièges du futur APN repartis par parti

Alger : FLN (10), Mouvement El Bina (8 sièges), Front El Moustakbal‎ (8), MSP (8) ;

Oran : FLN (3), listes indépendantes (3), MSP (3), Mouvement El Bina (3), RND (3), Front El Moustakbal‎ (2) ;

Béjaïa : FLN (8), listes indépendantes (1) ;

Tizi Ouzou : (11), listes indépendantes (5), RND (2), FLN (2), Sawt El Chaâb (1), Front El Moustakbal‎ (1) ;

Bouira : Front El Moustakbal‎ (3), FLN (2), Mouvement El Bina (1), RND (1) ;

Ouargla : Mouvement El Bina (1), MSP (1), Front El Moustakbal‎ (1) ;

M’sila : FLN (3), RND (3), MSP (3), Front El Moustakbal‎ (2) ;

Mostaganem : Mouvement El Bina (8) ;

Tiaret : Listes indépendantes (3), RND (2), FLN (2), MSP (2) ;

Biskra : RND (2), FLN (1), MSP (1), El Karama (1), Front El Moustakbel (1) ;

Tlemcen : FLN (5), RND (5) ;

Lagouat : MSP (1), FLN (1), Mouvement El Bina (1), Liste indépendante (1), RND (1), Front El Moustakbel (1) ;

Oum El Bouaghi : RND (2), MSP (2), FLN (2), Front El Moustakbel (1) ;

Batna : Listes indépendantes (3), Front El Moustakbel (3), Mouvement El Bina (3), RND (3) ;

Bechar : MSP (1), Listes indépendantes (2) ;

Blida : Listes indépendantes (5), FLN (4), Mouvement El Bina (3) ;

Tamenghasset : Front El Moustakbel (1), RND (1), FLN (1) ;

Adrar : MSP (1), FLN (1), Mouvement El Bina (1) ;

Chlef : RND (4), FLN (3), MSP (2), Listes indépendantes (2) ;

Tebessa : FLN (2), MSP (2), RND (1), liste indépendante (1), Front El Moustakbal (1) ;

Skikda : Front El Moustakbal (4), FLN (3), MSP (3) ;

Sidi Bel Abbes : Listes indépendantes (3), FLN (3) ;

El Taref : RND (2), liste indépendante (1), FJD (1) ;

El Oued : MSP (2), FLN (1), Listes indépendantes (2), Jil jadid (1)

