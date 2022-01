Législation des jeux en ligne – à chaque pays sa politique

La légalisation du jeu en ligne est une question qui concerne tous les pays. L’exemple des États-Unis est le cas parfait pour démontrer que légaliser le jeu en ligne est une solution gagnant-gagnant.

La situation actuelle

L’univers du jeu se divise en deux grandes familles. D’un côté, nous avons les paris sportifs et hippiques et de l’autre les casinos et cercles de jeux. Les joueurs ont le choix de se rendre dans des établissements physiques, comme les champs de courses et les casinos, ou de jouer en ligne sur des sites internet.

Les législations concernant la légalité des sites de jeux en ligne sont propres à chaque pays. Il existe des pays où tout est permis à condition d’obtenir une licence de jeu de la part des organismes d’État et d’autres où tout est interdit. Entre les deux, nous trouvons des pays qui autorisent certains types de jeux, comme les loteries voire les casinos en ligne, mais y proscrivent des jeux spécifiques comme les machines à sous.

Internet & la Covid-19

L’arrivée des sites de jeux en ligne a révolutionné l’industrie du jeu. Les casinos en ligne fonctionnent 24h/24 et tous les jours de l’année. Les plus petits casinos offrent un minimum de 500 jeux et chez les plus importants, ce nombre peut dépasser 4 000 jeux. Le joueur n’a pas besoin de se déplacer pour se rendre dans un casino en ligne. Il peut jouer d’où il veut du moment qu’il a accès à une connexion internet ou une connexion pour son portable. En jouant en ligne, il ne risque pas de rencontrer des personnes qui pourraient découvrir qu’il s’adonne à des jeux de casino.

Les casinos en ligne connaissent donc un immense succès et on en dénombre, tous pays confondus, plusieurs milliers. Vous pouvez retrouver la liste des meilleurs sites de casinos en ligne classés par pays et par zones géographiques en vous rendant sur le site Casino Bonuses Now.

La Covid-19 a encore renforcé l’attrait des joueurs pour les sites en ligne. En effet, avec la fermeture forcée des établissements physiques, les joueurs n’avaient d’autres solutions que de jouer en ligne.

L’impossibilité de faire respecter les interdictions

Nombre de joueurs ignorent, de bonne fois, que jouer en ligne est illégal dans leur pays. Cela est dû au fait qu’en règle générale les autorités laissent faire et ne poursuivent pas les joueurs, car elles savent que faire appliquer la législation leur sera difficile.

Il existe des logiciels appelés VPN qui permettent à ceux qui les utilisent de dissimuler leur adresse IP en changeant leur localisation géographique. Ainsi, vous pouvez être en Algérie et grâce à votre VPN faire croire que vous êtes en Suisse, au Canada ou dans n’importe quel autre pays.

Grâce aux VPN, il est possible d’accéder aux sites qui incorporent des blocages géographiques.

Le second point concerne les options de paiement. Vous pouvez vous servir de cryptomonnaie ou de cartes prépayées. Non seulement votre banquier ne saura pas que vous avez utilisé votre carte bancaire pour jouer en ligne, mais vous réduirez les risques que vos informations tombent entre de mauvaises mains.

Les bénéfices d’une légalisation

Les États-Unis ont autorisé, en 2011, pour les casinos en ligne, et en 2018 pour les sites de paris sportifs, chaque État à voter des lois légalisant ou non ce type d’établissement.

Les bénéfices attendus de la légalisation concernaient : l’emploi, les revenus et les taxes.

Selon les informations compilées par l’auteur américain Eric Ramsey, entre juin 2018 et novembre 2021, les casinos en ligne et les sites de paris en ligne des États-Uni ont généré un revenu de 6,358 milliards de dollars et de plus de 9 milliards en taxes. En ce qui concerne le poker en ligne, il a engendré un revenu supérieur à 6,26 milliards de dollars et 1,522 milliard de dollars en taxes de novembre 2013 à octobre 2021.

Sur la question de l’emploi, nous n’avons pas de statistiques précises à ce sujet. Par contre, nous savons qu’aux États-Unis l’industrie du jeu fait travailler près de 2 millions de personnes. On peut facilement imaginer que les sites de jeux en ligne emploient des dizaines de milliers de personnes.

Quant aux joueurs, le fait de jouer sur des casinos en ligne légaux leur permet de faire appel aux autorités en cas de problèmes.

En conclusion, nous dirons que légaliser les sites de jeux en ligne est une solution gagnant-gagnant qui permet aux pays de bénéficier d’une partie des sommes consacrées au jeu et qui garantit aux joueurs une sécurité accrue.