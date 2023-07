Légère baisse des températures ce week-end et retour de la canicule dès dimanche prochain

La situation météorologique actuelle en Algérie est marquée par l’influence d’un dôme de chaleur, selon Houria Benrekta, responsable de la communication à l’Office national de la météorologie. Ce phénomène se caractérise par une haute pression atmosphérique en forme de dôme, contenant de l’air extrêmement chaud de manière persistante.

Des températures caniculaires dépassant les 48 degrés à l’ombre ont été enregistrées en particulier dans les régions côtières de l’Algérie, causées par des vagues de chaleur et une forte pression atmosphérique centrée sur la mer Méditerranée, chargée d’air brûlant. Cette stabilité atmosphérique est la raison de la récurrence des vagues de chaleur dans les régions nordiques.

Les conditions météorologiques normales indiquent que les centres de pression atmosphérique se déplacent lentement en été, ce qui est responsable de la stabilité des conditions météorologiques estivales. Cependant, la particularité ici est la domination de l’air chaud sur le bassin méditerranéen.

Ce système de haute pression, actuellement connu sous le nom de dôme de chaleur, se déplacera vers les régions orientales de la mer Méditerranée, vers la Tunisie, la Libye et l’Italie. Les régions orientales et centrales resteront sous l’influence de la vague de chaleur jusqu’à la fin du mois, avec des températures maximales dépassant les 48 degrés à l’ombre.

Houria Benrekta a également annoncé qu’une légère diminution des températures est prévue en Algérie les vendredi et samedi, avec des températures oscillant entre 37 et 39 degrés. Cependant, elles augmenteront à nouveau à partir de dimanche prochain.

Conseils pour faire face à la canicule

Cette vague de chaleur extrême en Algérie a des conséquences significatives sur la population et nécessite des mesures d’adaptation. Les températures élevées peuvent entraîner des problèmes de santé tels que des coups de chaleur, des déshydratations et des malaises. Il est essentiel de prendre des précautions pour se protéger de la chaleur, en évitant les expositions prolongées au soleil, en s’hydratant régulièrement et en recherchant des endroits frais.