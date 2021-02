Léger recul au bilan du Covid-19 en Algérie

Le nombre de contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus en Algérie a connu une baisse, alors que celui des décès a connu une légère hausse, selon le bilan présenté aujourd’hui le 08 février.

L’Algérie a enregistré 225 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre(236) la veille.

Le nombre de décès est passé à 4 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille.

Pour ce qui est du nombre de guérisons, il a connu un recul, s’établissant à 179 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 184 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, le total des cas confirmés s’élève à 109.313 dont 225 nouveaux cas.

Tandis que, celui des décès à 2.918 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 74 871, selon les précisions du Dr Fourar, donné lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie.

Nécessité de lever les doutes des citoyens sur l’efficacité du vaccin

Slimane Chenine, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), a appelé dimanche à Alger à associer tous les acteurs de la société à la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour « lever les doutes des citoyens sur l’efficacité du vaccin ».

Tandis que, le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid a rappelé les moyens matériels et humains nécessaires mis en place par l’Etat pour la lutte et la prévention contre la pandémie.

Le premier responsable du secteur, a rappelé concernant les moyens de dépistage du virus, que 82 laboratoires sont qualifiés pour effectuer le test PCR, une technique qui n’était utilisée à travers le territoire national que par trois annexes relevant de l’Institut Pasteur.

Vaccin Covid-19 : l’Algérie est en négociation avec plusieurs laboratoires

Le ministre Benbouzid a fait savoir que » l’Algérie est en négociation avec plusieurs laboratoires étrangers depuis août 2020 dans l’objectif d’assurer les quantités requises et d’acquérir le vaccin en janvier 2021 conformément aux instructions du Président Abdelmadjid Tebboune.

De sa part, le DG de l’Institut Pasteur, Fawzi Derrar a évoqué les difficultés auxquelles l’Algérie a fait face durant les négociations pour l’acquisition du vaccin depuis août 2020.

Selon lui, les difficultés ont été surmontées grâce aux experts chevronnés ayant assuré le vaccin à 70% des citoyens depuis trois laboratoires internationaux pour garantir une immunité collective contre le virus.