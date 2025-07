Légalisation des documents officiels : Algérie Poste simplifie les démarches pour les citoyens

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a signé une convention-cadre avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par Algérie Poste, pour lancer un nouveau service numérique de certification des documents T@SDIK.

Cette collaboration stratégique marque le début d’un service innovant de transfert et d’expédition des documents destinés à être certifiés par le ministère. Fini les longues attentes et les déplacements fastidieux ! Désormais, les citoyens pourront déposer leurs documents dans n’importe quel bureau d’Algérie Poste à travers le pays.

Ces bureaux assureront un acheminement sécurisé et tracé jusqu’aux services compétents du ministère, garantissant une prise en charge organisée et un suivi rigoureux à chaque étape, du dépôt jusqu’à la restitution des documents certifiés.

Un partenariat stratégique entre le MAE et Algérie Poste

La cérémonie de signature a eu lieu sous la supervision de Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications, et de Sofiane Chaib, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger.

Pour le ministre Zerrouki, cette convention s’inscrit pleinement dans la vision globale de son secteur visant à moderniser Algérie Poste. Il a souligné l’importance de diversifier les offres, de développer des services à valeur ajoutée et de renforcer le paiement électronique et le e-commerce, en ligne avec la dynamique nationale de transformation numérique que connaît l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Diaspora algérienne : Ce document officiel s’obtient désormais à distance (Ministère)

Cet accord est, selon lui, un « modèle pratique d’intégration institutionnelle » qui permettra de « faciliter les procédures administratives et de faire gagner du temps et des efforts à nos citoyens. »

T@SDIK : Des démarches simplifiées et un acheminement sécurisé via Algérie Poste

Sofiane Chaib, de son côté, a insisté sur l’engagement du ministère des Affaires étrangères à simplifier les procédures administratives et à faciliter les prestations consulaires. Il a rappelé que la direction en charge de la certification des documents est l’une des rares structures centrales à faire face à un afflux quotidien considérable, parfois plus de 3 000 citoyens par jour, particulièrement en périodes de forte affluence.

Ce nouveau service permettra aux usagers de déposer et retirer leurs documents légalisés via le bureau de poste le plus proche, sans avoir à se rendre à l’administration centrale. Ils pourront également suivre l’évolution de leurs démarches grâce à des outils technologiques dédiés.

🟢 À LIRE AUSSI : Retraits, paiements, services : ce que changent les nouvelles cartes EDAHABIA d’Algérie Poste

Cette initiative est une composante essentielle du plan d’action du Secrétariat d’État visant à simplifier et moderniser l’ensemble du système des prestations administratives et consulaires. Elle témoigne de la volonté du ministère des Affaires étrangères d’améliorer constamment la qualité des services offerts et d’assurer un plus grand confort aux citoyens, qu’ils soient en Algérie ou à l’étranger.

La convention a été officiellement paraphée par Mohamed Cherif Kourta, Directeur général des ressources au ministère des Affaires étrangères, et Mohamed Tazir, Directeur général par intérim d’Algérie Poste. Une avancée majeure pour l’efficacité administrative et le bien-être des Algériens.