L’écrivaine algérienne Zohra Benayad raconte la soif de liberté dans « Cristal de sable »

Plusieurs sont les écrivains algériens qui ont fait appel à leur plume pour raconter la décennie noire, pour dénoncer des faits sociaux, ou encore pour décrire le combat mené par les femmes algériennes. C’est le cas pour l’écrivaine algérienne Zohra Benayad qui a sorti son dernier roman « Cristal de sable » cette année.

Installée en France, depuis 2010, à Bordeaux Bastide, Zohra Benayad n’est pas à son premier livre. En effet, cette maman de trois enfants a déjà écrit les mémoires de son père, qui relatent des événements passés dans la région de Béchar. Notamment dans son livre « Le Rebelle – les mémoires du Moujahid Abderrahmane Benayad ».

Cristal de sable, un roman qui trace le parcours d’une jeune Algérienne, Haddah

« J’aime écrire » a déclaré l’écrivaine algérienne à Sud-ouest. Zohra Benayad, avant d’ajouter » c’est ma façon de m’exprimer ». Si sa passion pour la plume à commencer par un dessin, Zohra a commencé par écrire des journaux intimes avant de se lancer la rédaction de textes dans toutes sortes, pour perfectionner son français.

Pour ce faire, Zohra Benayad a intégré les ateliers d’écriture du Poquelin Théâtre de la Bastide. Un endroit qui lui a offert l’opportunité d’écrire, mais aussi, de s’exprimer et d’écouter d’autres participants lire des textes et des livres en français.

Ces ateliers l’ont inspiré pour écrire son dernier livre baptisé « Cristal de sable ». Un livre qui raconte ces moments de la décennie noire, vécus, par Haddah, une jeune femme algérienne. Étouffée par les chaos sociaux et les coutumes de sa région, Haddah décide de se forger d’une nouvelle personnalité pour exprimer sa soif de liberté.

« Cristal de sable » est aussi un récit inspiré des événements vécus par l’écrivaine, dans son pays d’origine, l’Algérie. Et revient également sur les moments les plus marquants de la vie de Haddah. Une histoire, écrite avec pudeur, mais qui se bouscule entre enfance et traditions, famille et amour et enfin entre soif de liberté et découvertes.

| À LIRE AUSSI :

>> L’écrivaine algérienne Kaouther Adimi remporte l’Algue d’Or en France

>> L’artiste algérienne Hamida Ait El Hadj récompensée au festival du film arabe de Casablanca