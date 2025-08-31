L’écrivaine algérienne Samira Negrouche nommée Chevalière de l’Ordre des Arts en France.

La poétesse et écrivaine algérienne Samira Negrouche vient d’être décorée de l’Ordre des Arts et des lettres français en qualité de Chevalière. Une distinction qui lui a été remise par Cécile Renault, la directrice générale de l’Institut français.

Créé en 1957, l’Ordre des Arts et des Lettres est une récompense honorifique française, gérée par le ministère de la Culture. L’Ordre récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Il comprend trois grades, à savoir : chevalier, officier, commandeur.

Les grades supérieurs, officiers puis commandeurs, sont décernés après plusieurs années de service et de nouveaux mérites. La nomination est officialisée par un décret du ministère français de la Culture.

La poétesse algérienne Samira Negrouche primée en France

La poétesse et écrivaine algérienne Samira Negrouche a été nommée chevalière des Arts et des lettres en France. Cette prestigieuse décoration lui a été remise par la directrice générale de l’Institut français, en l’occurrence Cécile Renault, en reconnaissance de sa contribution et rayonnement de la culture et de la littérature.

En effet, cette distinction salue le talent de Samira Negrouche, dont l’œuvre, riche et variée, explore des thèmes universels à travers sa poésie. Ce prix représente aussi une reconnaissance de l’importance de son travail qui tisse des ponts entre les cultures et les langues et renforce les liens littéraires et artistiques entre l’Algérie et la France.

Qui est Samira Negrouche ?

Née à Alger, Samira Negrouche est une poétesse, écrivaine et traductrice, bien qu’elle soit initialement diplômée en médecine. Son travail se distingue par son approche pluridisciplinaire qui explore les frontières, qu’elles soient physiques ou linguistiques.

Cette approche se reflète dans ses collaborations avec des artistes pour créer des livres d’artistes, dont Marc Giai-Miniet et Ali Silem, et des spectacles interdisciplinaires. Parmi ses créations majeures, on peut citer Quai 2I1, un projet de 2018 avec les musiciens Marianne Piketty et Bruno Helstoffer. Et, Traces, conçu en 2019 avec la chorégraphe Fattou Cissé.

Considérée comme une figure importante de la poésie algérienne, Samira Negrouche est présente dans plusieurs anthologies et œuvres collectives. Son travail est traduit dans une trentaine de langues, témoignant de sa reconnaissance internationale. Parmi ses publications les plus importantes figurent : À l’ombre de Grenade (2013), Le Jazz des oliviers (2010), Six arbres de fortune autour de ma baignoire (2017).

