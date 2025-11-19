L’écrivaine algérienne Samira Negrouche honorée par le Prix Benjamin-Fondane 2025

La poétesse et écrivaine algérienne Samira Negrouche s’apprête à recevoir le Prix international de littérature francophone Benjamin-Fondane 2025, l’une des distinctions les plus prestigieuses de la francophonie. La cérémonie de remise se tiendra le samedi 22 novembre, à l’occasion du festival Un week-end à l’Est, qui cette année met la Roumanie à l’honneur.

Créé en 2006, le prix Benjamin-Fondane rend hommage au poète, essayiste et philosophe d’origine roumaine Benjamin Fondane (1898-1944). Il est décerné par l’Institut culturel roumain de Paris, sous l’égide de l’Organisation internationale de la Francophonie, en partenariat avec l’Ambassade de Roumanie en France.

Cette récompense distingue un auteur francophone, non né en France, dont l’activité littéraire et citoyenne s’inscrit dans la promotion des idées humanistes et de la langue française dans le monde.

Prix Benjamin-Fondane 2025 : Samira Negrouche honorée pour son œuvre humaniste

La cérémonie, qui se tiendra au Reid Hall – Columbia Global Centers à Paris, sera ponctuée de lectures de Maïa Brami, interprétant des textes de Benjamin Fondane et de Samira Negrouche. Marie-Noël Arras, directrice de publication aux éditions Chèvre-feuille étoilée, sera également présente, soulignant l’importance de cette reconnaissance dans le paysage littéraire francophone.

Le prix Benjamin-Fondane a déjà récompensé de nombreux auteurs de renom issus de différentes cultures et régions, parmi lesquels Petr Kral (2006), Abdelwahab Meddeb (2007), Nimrod (2008) et Linda Lê (2009).

Née à Alger, Samira Negrouche est poète, écrivaine et traductrice. Médecin de formation, elle travaille dans le milieu médical tout en développant une œuvre littéraire marquée par l’interdisciplinarité. Elle a notamment collaboré à des livres d’artistes avec Marc Giai-Miniet et Ali Silem, et créé des spectacles tels que Quai 2l1 (2018) avec les musiciens Marianne Piketty et Bruno Helstroffer, et Traces (2019) avec la chorégraphe Fatou Cissé. Elle a également exploré le théâtre, la vidéo, la photographie et les arts plastiques.

Samira Negrouche distinguée à Paris pour sa contribution à la francophonie

Les textes de Samira Negrouche ont été traduits dans une trentaine de langues. Parmi ses publications figurent À l’ombre de Grenade (Éditions Marty, 2003), L’Opéra cosmique (Éditions Al Ikhtilef, 2003), À chacun sa révolution / La stanza del poeta (bilingue fr/it, 2006),

Le Jazz des oliviers (Éditions du Tell, 2010), Six arbres de fortune autour de ma baignoire (Éditions Mazette, 2017), Alba Rosa (Color Gang, 2019), J’habite en mouvement (Barzakh, 2023), Stations (Chèvre-feuille étoilée, 2023) et Pente raide (avec Marin Fouqué, Actes Sud, 2025).

Cette distinction souligne ainsi la portée internationale de son œuvre et son engagement constant pour la promotion de la langue française et des valeurs humanistes à travers le monde.