L’écrivain d’origine algérienne Mokhtar Amoudi lauréat du prix Goncourt des détenus 2023

Après plus de trois mois de lectures assidues de 16 livres en compétition, issus d’une première sélection de l’Académie Goncourt, à Paris, le prix Goncourt des détenus, pour l’année 2023, a été enfin décerné pour récompenser une nouvelle œuvre littéraire.

Créé en 2022, le prix Goncourt est porté sous le patronage de l’Académie Goncourt et donne l’opportunité à près de 600 personnes placées sous main de justice, dans près de 40 établissements pénitentiaires en France, de lire et de débattre autour d’ouvrage de littérature contemporaine.

Cette année, dans sa deuxième édition, le prix Goncourt a été attribué à l’écrivain, d’origine algérienne, Mokhtar Amoudi, pour son livre « Les conditions idéales », paru aux éditions Gallimard, le mois d’août 2023. « Résolument optimiste, ce roman nous délivre un message d’espoir, dans un engagement sobre, mais efficace, emprunt d’une universalité poignante » ont déclaré les membres du jury lors de la cérémonie de remise du prix.

« Les conditions idéales », un roman d’apprentissage qui raconte l’histoire de Skander, un jeune garçon passionné par la lecture. Placé dans un centre d’aide sociale depuis son enfance, il finit par être accueilli chez madame Khadidja, à Coursène en banlieue parisienne. Au collège, il est entrainé, malgré lui, par les jeunes du Grand quartier, et l’éloignent jour après jour de ses rêves. Dans ce livre, Mokhtar Amoudi raconte l’amour, mais aussi l’argent, deux sujets vus à travers une hyper enfance qui se transforme en une adolescence chaotique.

Né en 1988, de parents algériens, Mokhtar Amoudi a grandi en banlieue parisienne où il passe son enfance en famille d’accueil. À l’âge d’adolescence, il se fait renvoyer définitivement de son lycée pour trafic de drogue. Du deal de shit, à la Blanche puis à la mythique collection de Gallimard, Mokhtar débarque dans le monde de l’écriture à l’âge de 35 ans, pour tracer un parcours exceptionnel.

Des Affaires du quartier aux droits des affaires, cette analyste en gouvernance d’entreprise à la Caisse des dépots et consignations s’est inspiré de son enfance pour écrire son premier roman « Les conditions idéales », publié en août 2023.

“Le prix Goncourt des détenus est un prix magnifique. On a visité des prisons, on a découvert des personnes que l'on ne connaît pas et qui se mettent à parler de votre livre. Ça a fait des rencontres absolument magnifiques."

