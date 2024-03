L’écrivain américain Shaun King se convertit à l’islam : sa vidéo émeut la toile

L’écrivain américain Jeffrey Shaun King et son épouse Rai King se sont converti à l’islam, en ce lundi, premier jour du mois sacré de Ramdan. La vidéo de sa conversion a été largement diffusée et a fait le tour des réseaux sociaux et de la toile.

Au bout de ses 40 ans, l’activiste portait un Kifieh palestinien lorsqu’il s’est adressé à la foule et d’expliquer sa décision de se convertir à l’islam le premier jour du Ramadan. Un choix motivé par les « six derniers mois de souffrance et de douleurs subies par les Palestiniens ».

L’écrivain américain Shaun King et sa femme prononcent la Shahada

En ce lundi et premier jour du mois sacré, l’écrivain et son épouse se sont rendus dans la mosquée de Texas pour prononcer la Shahada, en direct sur Instagram. Et ce, sous la supervision de son ami, de longue date, Omar Suleiman. En cette occasion, le quadragénaire a prononcé un discours émouvant en soutien à la cause palestinienne.

Après avoir récité la Shahada en arabe et en anglais devant de nombreuses personnes, on voit, dans la vidéo, Shaun King passer le micro à sa femme, vêtue d’un Hijab marron, pour faire de même. Par ailleurs, King a expliqué cette conversion par son amitié avec plusieurs musulmans

« J’ai été profondément touchée par le fait que des personnes se trouvant dans l’endroit le plus dangereux et le plus traumatisant de la planète puissent parfois regarder uniquement les décombres et les restes de leur famille, tout en trouvant un sens et un but à leur vie » a expliqué Shaun King, en exprimant son soutien à la Palestine, avant de poursuivre « Leur foi et leur dévotion à l’islam ont ouvert non seulement mon cœur, mais aussi celui de millions de personnes dans le monde entier ».

Qui est Shaun King ?

De nombreuses personnes vont certainement se poser la question sur l’identité de cet écrivain américain. Pasteur à l’origine, Jeffrey Shaun King s’est fait connaitre au milieu des années 2010, en qualité d porte-parole du mouvement « Black lives matter ».

Par ailleurs, il est à l’origine de plusieurs compagnes pour défendre les Noirs victimes de violences policières. Et il a lancé de nombreuses collectes de fonds pour des causes caritatives.

