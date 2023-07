L’écrivain algérien Boualem Sansal décroche le prix Constantinople 2023

L’écrivain algérien Boualem Sansal est un des lauréats du très prestigieux prix Constantinople en 2023. Cette distinction vient couronner sa carrière littéraire très diversifiée et son engagement en faveur de la liberté d’expression et des droits de l’homme.

Boualem Sansal est connu pour sa plume acérée et son style d’écriture captivant. Ses romans, souvent critiques envers les systèmes politiques et les injustices sociales, ont touché un large public et suscité des débats importants dans la société. Audacieux dans ses prises de position, Sansal n’a jamais hésité à dénoncer les maux qui gangrènent le monde. Et sa témérité a payé, il est aujourd’hui l’un des auteurs critiques les plus lus de la francophonie.

Le prix Constantinople, décerné chaque année depuis 2022 à un écrivain dont l’œuvre se distingue par son originalité et son apport significatif à la littérature contemporaine, est une reconnaissance pour les œuvres « qui font le pont entre les civilisations d’Occident et d’Orient ».

Grâce à son talent indéniable et sa capacité à évoquer les questions profondes de notre époque, Boualem Sansal a séduit le jury, composé de personnalités éminentes du monde littéraire. En recevant le prix Constantinople, Boualem Sansal s’inscrit parmi les grands noms de la littérature contemporaine. Il décroche ainsi la prime de 10 000 euros, à partager avec sa co-lauréate, la journaliste française Delphine Minoui.

Cette récompense témoigne également de l’importance du rôle de Sansal en tant qu’écrivain algérien. Ses œuvres, marquées par son expérience personnelle et l’histoire de son pays, reflète les défis et les espoirs de tout un peuple. Leur impact dépasse les frontières de l’Algérie et inspire de nombreux écrivains à travers le monde.

Boualem Sansal, un auteur aux multiples facettes

Si Boualem Sansal est si apprécié au-delà des frontières, c’est qu’il est l’auteur de plusieurs best-sellers. Le Serment des barbares, Rue Darwin, Le village de l’Allemand, Harraga, Gouverner au nom d’Allah ou encore 2084 pour ne citer que celles-ci sont autant de ses œuvres qui ont connu un franc succès.

Sansal a été primé par le passé par l’Académie Française en 2015, puis a reçu le prix littéraire Méditerranée en 2022.