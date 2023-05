L’écrivain algérien Amin Zaoui trouve hypocrite la repentance des artistes à cause de la religion

Amin Zaoui, écrivain et romancier algérien, a déclaré que la repentance des artistes à cause de la religion est un acte hypocrite de ceux qui ont « perdu la compréhension et la bonne lecture de la réalité ».

Selon l’auteur, la repentance présentée par des artistes masculins et féminins, n’est qu’une carte de fidélité à la religion politique et une soumission aux dures contraintes sociales. Il souligne que la religion joue un rôle important dans la société en tant que refuge vers lequel ces personnes se tournent pour trouver une satisfaction superficielle et apaiser leur conscience.

Il met cependant la lumière sur le fait que de nombreuses manifestations de religiosité ne sont que des apparences extérieures. Zaoui continue en citant qu’ils servent des objectifs personnels ou politiques, plutôt que d’être véritablement ancrées dans une pratique religieuse authentique.

Plusieurs internautes ont critiqué les propos de l’écrivain en affirmant que son interprétation des choses ne peut être affiliée à l’ensemble des situations.

La « religion politique » pointée du doigt

Le romancier décrit ces actes comme un moyen de se conformer à la religion politique. Principalement par des auteurs libéraux, la religion politique est un concept qui fait référence à l’interconnexion entre la religion et la politique.

Il affirme que l’image de l’artiste n’a jamais été en opposition avec celle du croyant, car l’artiste explore un domaine différent de celui de la religion. L’art ne contredit pas la foi dans son sens philosophique, mais plutôt il peut être un chemin vers la foi.

Ceci aurait ouvert la porte à une guerre contre l’art et les artistes, remettant en question la légitimité du dessin, de la musique, des arts plastiques, de la poésie, et tout ce qui apporte de la joie et de l’énergie à la vie.

Zaoui souligne l’importance de préserver la liberté artistique et de résister aux discours médiatiques qui dévalorisent et diffament les artistes, soulignant que l’art est un véhicule d’inspiration et de bonheur dans la vie.