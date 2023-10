L’écrivain Abdelkrim Saifi lauréat du prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris

Lancé en 2022, le prix littéraire de la grande mosquée de Paris vise la promotion d’une meilleure compréhension de l’Islam et de la compréhension interculturelle. Pour sa deuxième année consécutive, la Grande Mosquée de Paris a une nouvelle fois choisi les lauréats de son grand prix.

En effet, cette prestigieuse récompense a suscité l’enthousiasme des passionnés de la littérature. Et a mis en concurrence de nombreux auteurs dans différentes catégories.

L’auteur algérien Abdelkrim Saifi remporte le prix de la Grande Mosquée de Paris pour son roman « si j’avais un franc »

Dans la catégorie d’essai sur la civilisation musulmane, la Grande Mosquée de Paris a récompensé l’auteur afghan, Ahmad Massoud, pour son livre « Notre liberté ». Par ailleurs, dans la catégorie des Romans, les membres du jury ont attribué ce prix à l’écrivain algérien, Abdelkrim Saifi.

En effet, à l’occasion de la deuxième édition de cet événement, l’auteur algérien Abdlekrim Saifi a remporté le prix littéraire de la grande mosquée de Paris pour son roman « si j’avais un franc ». Ce livre plonge les lecteurs dans un récit familial qui répond à des questions sociales pour créer une réflexion profonde sur la vie d’immigrés.

« Si j’avais un franc » rend hommage à l’histoire d’immigrés d’Algérie qui ont décidé de faire preuve d’héroïsme pour favoriser l’intégration et la réussite de leurs enfants. Il raconte la vie de Korichi et Yamna qui se battent, contre la douleur de l’exil, pour couvrir les dettes d’une famille de dix enfants. Les deux parents se retrouvent alors face à un entre-deux complexe, celui de leur souhait de retourner en Algérie et la détermination de voir leurs enfants réussir à l’étranger.

Abdelkrim Saifi, a grandi dans le nord de la France, où il a bâti une carrière solide en travaillant comme journaliste. Enseignant à l’université de Lille, il est aussi l’auteur de la biographie « Pasteur ou la rage de vaincre ».

