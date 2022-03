L’économie d’énergie des nouveaux compresseurs LG Inverter : 5 points à retenir

Que ce soit pour des factures moins salées, ou dans un souci de protection de l’environnement, l’économie d’énergie est devenue un critère déterminant lors du choix des équipements électroménagers.

C’est pour répondre à cette exigence que LG Electronics a introduit dans ses appareils (réfrigérateurs, climatiseurs et machines à laver) une nouvelle génération de compresseurs permettant, dans le même temps, des économies d’énergie et des gains de performance.

Le compresseur linéaire Inverter a été testé par la Fédération allemande des industries de l’électrotechnique, de l’électronique et de l’ingénierie de l’information (VDE). Il s’agit d’une innovation que LG développe depuis 2001. Le compresseur Inverter, garanti 10 ans, réduit la consommation électrique jusqu’à 70 %.

Des réfrigérateurs intelligents et silencieux

Les réfrigérateurs LG sont alimentés par l’Inverter Linear Compressor qui utilise un entraînement à piston linéaire. Cela génère moins de frictions internes, ce qui entraîne une consommation d’énergie réduite de 32%, et une diminution du bruit de 25%.

En outre, le compresseur Linéaire Inverter limite l’écart de la température interne à ± 0,5˚C, ce qui permet de garder les aliments au frais plus longtemps. Il ajuste la puissance de refroidissement en fonction des quantités d’aliments stockés et de la température intérieure et extérieure du réfrigérateur. En utilisant moins de composants, le compresseur linéaire Inverter de LG offre une efficacité sans égal.

« Notre dernier réfrigérateur InstaView Door-in-Door ™, déclare Song Dae-hyun, directeur de la division LG Électroménager-Climatisation, est la définition d’un appareil haut de gamme, alliant innovation, style et efficacité. Ce réfrigérateur illustre l’attention que prête LG à chaque détail pour créer des produits qui répondent aux besoins de nos consommateurs. »

Des climatiseurs efficaces en été comme… en hiver !

À la faveur de l’importante économie d’énergie qu’ils peuvent offrir, les nouveaux climatiseurs LG, dotés de la technologie Dual Inverter Compressor, permettent aux utilisateurs de bénéficier d’un confort physique, mais aussi financier. Le Dual Inverter Compressor est aussi puissant pour le refroidissement que pour le chauffage. On peut donc l’utiliser en hiver comme en été, sans se soucier de l’impact sur la facture à la fin du mois.

Tout en offrant un rendement maximal, en refroidissement ou en chauffage, les climatiseurs résidentiels LG équipés de la technologie Inverter permettent une économie d’énergie de l’ordre de 70 % par rapport aux modèles non-inverter. Cette économie d’énergie, vérifiée par TUV Rheinland, est possible lorsque la température est de 35°C à l’extérieur, de 33°C à l’intérieur, et qu’on règle le climatiseur sur 26°C.