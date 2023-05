L’économie au menu de la rencontre entre Tebboune et son homologue portugais

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visite d’Etat e rencontré son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa au Palais de Belém à Lisbonne, en marge de cette rencontre, ils ont tenu un point de presse.

Leur entretien a porté sur plusieurs sujets, notamment la situation en Libye, au Mali, dans la région du Sahel, en Palestine occupée et dans les territoires ukrainiens. Les deux chefs d’État ont également souligné l’importance de respecter le rôle de l’Organisation des Nations unies et ses décisions concernant le Sahara occidental.

Le président Tebboune a profité de cette occasion pour féliciter Rebelo de Sousa et le peuple portugais pour leur prochaine célébration de la Fête nationale du Portugal le 10 juin. Il a également souligné que les deux pays commémorent dans quelques jours le 210e anniversaire du Traité de paix et d’amitié entre la Régence d’Alger et le Royaume du Portugal, signé le 14 juin 1810. Ce traité a été le point de départ de relations intenses et multidimensionnelles entre les deux nations.

Un partenariat politique et économique prometteur entre l’Algérie et le Portugal

Le président Tebboune a déclaré que les discussions avec son homologue portugais ont été productives, franches et sincères, reflétant la profondeur des relations politiques entre les deux pays. Ils ont également permis de renforcer la consultation politique régulière et de consolider le partenariat multidimensionnel qui unit l’Algérie et le Portugal dans un environnement régional et international complexe.

Le président portugais a souligné que l’Algérie est un acteur clé pour soutenir le Portugal dans tous les domaines. De nombreuses conventions et protocoles ont été signés entre les deux pays. M. Rebelo de Sousa s’est également réjoui de la visite du président Tebboune et a déclaré que des relations diplomatiques et de sécurité nationale seraient établies, ainsi qu’une coopération économique renforcée à l’avenir.

Le président portugais a également évoqué la plateforme numérique du Portugal, qui pourrait contribuer au développement des énergies renouvelables et à la coopération dans tous les domaines, tels que le tourisme et l’éducation.

Pour conclure, la rencontre entre les présidents algérien et portugais a donc permis de renforcer les liens entre les deux nations et de discuter de problèmes régionaux et internationaux d’intérêt commun. Les deux chefs d’État ont exprimé leur engagement à respecter les décisions de l’ONU concernant le Sahara occidental et à consolider les relations entre l’Algérie et le Portugal dans différents domaines, tels que la diplomatie, la sécurité nationale et l’économie.