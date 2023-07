L’économie algérienne libérée de la dépendance aux hydrocarbures ? Zitouni explique

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé mardi que l’Algérie commençait à réaliser son objectif de se libérer de la dépendance économique aux hydrocarbures. Après que cet objectif soit resté une simple idée pendant des années, voici qu’il se concrétise en 2023 avec le doublement des profits réalisés grâce aux exportations hors hydrocarbures.

Diversification des exportations : Zitouni souligne la progression de l’Algérie

« Le rêve commence à se réaliser… Nous sommes convaincus que le chemin de notre pays vers le redressement et l’élévation vers le niveau des pays développés se poursuit grâce à un travail collaboratif réunissant tous les acteurs du domaine ». Telles ont été les déclarations de Zitouni lors de son discours d’ouverture de la première édition de la « Médaille d’Honneur de l’Exportation », organisée sous la supervision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Centre International des Conférences Abdellatif Rahal.

Le ministre a souligné l’importance de la diversification des exportations pour le président Tebboune pour l’économie nationale. Ne manquant pas de mentionner son soutenir aux opérateurs économiques créatifs de la richesse, en particulier les exportateurs.

La refonte du régime économique porte ses fruits : les exportations algériennes au beau fixe

Dans son discours, Zitouni a également souligné que les résultats obtenus au cours des dernières années dans le domaine des exportations en dehors des hydrocarbures sont le résultat d’une restructuration des dispositifs d’aide économique et de leur orientation vers les secteurs prioritaires.

Le ministre a par ailleurs affirmé que « le développement, comme la liberté, s’acquiert et ne se donne pas ». Et que le développement et la prospérité des pays dépendent de la diversification et la libération de l’économie nationale de sa dépendance aux hydrocarbures.

D’après la même source, le président de la République a veillé à ce que cet événement coïncide avec les célébrations du jour de l’indépendance et de la jeunesse. Afin que ce soit « un autre souvenir qui s’ajoute à notre glorieuse histoire, » considérant que la première édition de la Médaille d’Honneur de l’Exportation est le « début d’une ère de l’Algérie économiquement indépendante« .