Une école nationale supérieure algérienne primée par la Société européenne de mathématiques

L’École nationale supérieure de mathématiques (ENSM) de Sidi Abdallah, relevant du pôle scientifique et technologique « Martyr Abdelhafid Ihdaden », vient d’être désignée Centre d’excellence régional émergent.

Une reconnaissance de taille, décernée par le comité exécutif de la Société européenne de mathématiques (EMS EC), qui confirme le rôle stratégique de cette institution dans l’enseignement et la recherche en mathématiques à l’échelle régionale.

L’annonce a été faite ce jeudi 29 mai par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Kamel Baddari, qui a précisé que ce titre sera conservé pendant quatre ans.

Cette distinction met en lumière le dynamisme croissant de l’Algérie dans les domaines scientifiques de pointe, notamment à travers des établissements de formation d’élite tels que l’ENSM.

Une école d’élite dédiée à l’innovation mathématique

Créée par le décret présidentiel n°21-322 du 22 août 2021, l’ENSM est la première école en Algérie spécialisée dans la formation d’ingénieurs en mathématiques.

Elle est classée en tant qu’établissement public scientifique, culturel et professionnel disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est également reconnue comme pôle d’excellence de l’enseignement supérieur, offrant une formation de haut niveau au service de divers secteurs économiques et technologiques.

L’accès à cette école est très sélectif : seuls les bacheliers brillants ou titulaires d’un diplôme étranger équivalent peuvent y être admis, et ce, selon des critères stricts fixés par le ministère.

Les étudiants passent ensuite par un cycle préparatoire exigeant avant d’intégrer les cursus d’ingénierie.

Une reconnaissance à la mesure des ambitions nationales

Cette distinction internationale intervient dans un contexte dans lequel l’Algérie multiplie les efforts pour moderniser et internationaliser son système universitaire.

Le statut de Centre d’excellence permettra à l’ENSM de bénéficier de partenariats renforcés, d’attirer des experts internationaux, et de se positionner comme un acteur incontournable de la recherche mathématique sur le continent.

Cette reconnaissance renforce aussi la politique nationale de développement des pôles scientifiques de Sidi Abdallah, qui ambitionnent de devenir des hubs de savoir et d’innovation à l’échelle africaine et euro-méditerranéenne.

À travers cette réussite, l’Algérie démontre une fois de plus sa capacité à former une élite scientifique locale, apte à rivaliser sur la scène internationale tout en contribuant à l’émergence d’une économie du savoir fondée sur la recherche, la rigueur scientifique et l’excellence académique.