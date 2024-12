L’école algérienne passe au numérique : un nouveau système d’information prêt en 2025

Le secteur de l’éducation nationale en Algérie s’apprête à franchir une étape importante dans sa transformation numérique. Abdelkrim Dib, directeur de la planification au ministère de l’Éducation nationale et représentant du ministre, a annoncé que la nouvelle version du système d’information du secteur sera disponible dès mars 2025.

Lors d’une intervention en marge d’une conférence consacrée à la transformation numérique, M. Dib a précisé que cette nouvelle version est le fruit d’un long processus de concertation et d’évaluation. « La mise en place de cette version actualisée sera basée sur les enseignements tirés des conférences locales, régionales et nationales« , a-t-il indiqué. L’objectif principal est ainsi de faciliter la numérisation de l’ensemble des opérations du secteur à tous les niveaux.

Un processus inclusif et participatif

Afin de garantir l’efficacité de cette transformation, des conférences régionales ont été organisées, faisant suite aux conférences locales qui se sont tenues les 4 et 5 décembre 2024. Les circonscriptions d’inspection des écoles primaires, des collèges et des lycées ont organisé des réunions les 19 et 20 novembre derniers, précédant ainsi ces rencontres.

À LIRE AUSSI : Éducation, santé, énergies renouvelables : les principales mesures du Conseil des ministres

« Nous avons sollicité les participants pour proposer de nouvelles opérations à intégrer dans cette version du système d’information », a expliqué M. Dib. Ainsi, ce processus collaboratif vise à recueillir les suggestions des différents acteurs du secteur, qu’il s’agisse d’enseignants, d’inspecteurs, de gestionnaires ou de parents d’élèves.

Un levier pour la modernisation du secteur

Les responsables du secteur considèrent la digitalisation du système éducatif comme un levier essentiel pour améliorer la gestion administrative et pédagogique. En facilitant l’accès aux données, la nouvelle version du système d’information devrait optimiser la gestion des élèves, du personnel et des infrastructures scolaires.

À LIRE AUSSI : Système éducatif : les 7 problèmes qui minent l’;école algérienne (Cour des comptes 2024)



Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transformation numérique pour la période 2025-2026. Le ministère espère ainsi créer un système plus efficace et plus adapté aux besoins de tous les utilisateurs.

Vers une éducation plus connectée

L’enjeu de cette transformation ne se limite pas à la gestion administrative. La digitalisation du secteur de l’éducation vise à introduire progressivement des outils numériques dans les salles de classe, facilitant ainsi l’apprentissage et l’enseignement.

Ainsi, en impliquant toutes les parties prenantes, cette initiative préfigure une évolution majeure dans le paysage éducatif algérien. Le ministère formera les enseignants, acteurs clés de cette réforme, à l’utilisation des nouveaux outils pour assurer une transition en douceur.

À LIRE AUSSI : Des notes differentes entre les tests et les bulletins ? Voici le systeme utilisé par les écoles

Avec cette nouvelle version du système d’information, l’éducation nationale espère améliorer la qualité des services offerts aux élèves et aux parents, tout en rendant la gestion du secteur plus fluide et transparente.